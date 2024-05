Il maltempo dovrebbe esaurirsi tra il tardo pomeriggio e la sera

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla a Milano per temporali a partire dal primo pomeriggio di giovedì 2 maggio fino alla mezzanotte.

Maltempo in Lombardia

Scrive il Centro: “La Lombardia continua a essere interessata da una circolazione depressionaria che determina condizioni atmosferiche instabili. L’impulso perturbato, con piogge a tratti intense, sta interessando la regione dalla giornata del primo maggio.”

Continua: “Al momento le precipitazioni, anche a carattere di rovescio temporalesco, stanno iniziando a interessare il territorio pavese, in spostamento nelle prossime ore verso le restanti zone di pianura e successivamente ancora verso Nord a interessare le zone prealpine e quelle alpine. In coda a questo passaggio, nel tardo pomeriggio (dalle 16 circa), sarà possibile lo sviluppo di rovesci sparsi sulla pianura seguiti da residue piogge di debole intensità, che potranno insistere localmente anche in serata, principalmente su pianura e Prealpi”.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile di Milano sarà dunque attivo per intervenire in caso di necessità.

Il meteo per domani

Il maltempo dovrebbe cessare tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Mentre per la giornata di domani, venerdì 3 maggio, potrebbero verificarsi ancora piogge e rovesci, probabilmente nel pomeriggio e nella sera su Alta Pianura e Prealpi.