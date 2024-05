Migliori ristoranti stranieri a Milano: i locali consigliati

Milano, città molto famosa per la moda e per la ottima cucina, offre diversi tipi di ristoranti internazionali che sono in grado di deliziare i palati dei più esigenti. Tra i tanti, alcuni riescono a distinguersi per la loro unicità. In quest’articolo scopriremo i migliori ristoranti stranieri a Milano.

Migliori ristoranti stranieri a Milano: i locali da provare

1. Jinyong Colonne San Lorenzo (Cinese)

Si trova vicino alle Colonne di San Lorenzo. Il Jinyong offre la sua cucina cinese a prezzi molto accessibili. Infatti, il prezzo medio è di 17 euro. Tra i piatti più apprezzati ci sono le interiora, in salsa piccante, del Sichuan e le meduse marine marinate.

2. Stella d’Asia (Cinese)

A Milano, in Viale Brenta, si trova la Stella d’Asia, altro ristorante cinese. Ad un prezzo medio di 25 euro, il locale offre diversi piatti come il riso saltato con frutti di mare e salsa shacha alla zuppa di ravioli arcobaleno con impasto di verdure.

3. Ristorante Indiano Kiran – Pistrucci (Indiano)

Per chi ama la cucina indiana, il ristorante indiano Kiran – Pistrucci è una tappa da fare. Si trova in via Scipione Pistrucci e questo locale offre piatti della tradizione indiana ad un prezzo medio di 18 euro: dai naan tradizionali al pane ripieno di formaggio fresco. Inoltre, è possibile trovare anche dei piatti vegani e vegetariani.

4. Conch (Giapponese)

Il Conch, in via Cenisio 45, è un ristorante delizia i suoi clienti ad un prezzo medio di 25 euro. Tra i piatti più apprezzati vi sono il ceviche, gli involtini di mango e il goma wakame.

5. Hana Restaurant (Giapponese)

Infine, il Hana Restaurant, un altro ristorante giapponese, oltre a seguire la sua tradizione, unisce anche la cucina del mediterraneo. Situato in Corso Vercelli, questo locale offre piatti ad un prezzo medio di 35 euro: dal sushi agli uramaki speciali.