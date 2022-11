Milano Digital Week 2022, Tangoo protagonista con NFT, ONG e comunicazione digitale: il programma

Tangoo organizzerà workshop, mostre ed approfondimenti: il programma per la Milano Digital Week 2022

In occasione della Milano Digital Week 2022, il Digital Media Partner Tangoo ha ideato, in collaborazione con Engage, Terres des Hommes, Rocket Club Milano e Fondazione Donà dalle Rose, l’evento “Cultura Digitale & Visioni artistiche: connessioni inattese per nuovi linguaggi di comunicazione” che da venerdì 11 fino a lunedì 14 novembre animerà la prestigiosa Sala del Consiglio presso la Fondazione Eos-Edison.

Milano Digital Week: il Rocket Club Milano presenta in

anteprima assoluta la collezione “Club Animals NFT”

Per la prima volta, gli NFT diventano un veicolo d’eccezione per esperienze reali e uniche all’interno della nightlife grazie alla NFT CLUB ANIMALS COLLECTION firmata dall’artista visionario Gozer Visions e

lanciata dal Rocket Club di Milano.

La collezione verrà presentata venerdì 11 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 durante il workshop “Arte che diventa Digital: il Rocket Club Milano presenta in anteprima assoluta la collezione “Club Animals NFT”.

Al workshop presenzieranno i fondatori del club, Massimiliano Ruffolo e Davide Volontè insieme

all’artista Carmelo Garraffo, a Gaetano Polignano, Managing Director Tangoo e Giorgio Gramegna ,

Web3 Consultant , che hanno curato il progetto e Tangoomedia che ne ha gestito la promozione.

Milano Digital Week: l’evento

La NFT Club Animals Collection include 10.000 immagini, suddivise in 10 famiglie di animali, che sono a tutti gli effetti opere d’arte create ad hoc dall’artista visionario Gozer Visions e concepite ciascuna come biglietto di accesso a specifiche esperienze.

Ogni NFT ha delle caratteristiche uniche che garantiscono al suo proprietario l’accesso a moltissimi vantaggi fuori e dentro il Rocket Club, inoltre, nascosti tra i 10 mila pezzi ci sono anche 5 Golden Ticket: cinque conigli che permettono al suo possessore di entrare nel club gratis per tutta la vita.

I Club Animals NFT verranno distribuiti su blockchain Polygon ad un costo iniziale di 50 $MATIC.

Inoltre, sarà possibile ammirare gratuitamente dal vivo alcune opere dello street artist Banksy e della visual artist Rosa Mundi, provenienti dalla mostra “Faceless” in corso a Venezia presso Palazzo Donà dalle Rose.

Presenti anche scatti inediti del fotoreporter Stefano Stranges, realizzati per la Onlus Terre des Hommes.

