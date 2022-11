Eicma, in Italia il mercato moto cresce del 26%

Incremento del 26% per le due ruote a motore: numerosi e importanti ritorni tra le aziende

Dall’8 al 13 novembre a Fiera Milano Rho torna Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote. Per questa edizione saranno presenti oltre 1.300 marchi.

Eicma 2022: gli espositori

Quest’anno sarà presente un padiglione in più, per un totale di sei.

Il 58% degli espositori proviene dall’estero, in rappresentanza di 43 Paesi.

Più del 20% delle aziende presenti sono alla loro prima partecipazione: numerosi i ritorni tra le aziende. Dopo l’assenza dell’anno scorso tornano Ducati e Caberg, mentre Bmw, il gruppo Ktm-Husqvarna, Harley-Davidson, Askoll -produttrice di scooter elettrici- e il gruppo Nolan – produttore di caschi e abbigliamento moto – non presenzieranno nemmeno quest’anno.

L’area esterna MotoLive sarà la vera protagonista, con spettacoli acrobatici, intrattenimento, live show e gare motociclistiche nell’arena offroad.

Eicma 2022: mercato in crescita

Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ha diffuso i dati del mese di ottobre delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto. In particolare, emerge che il mercato registra 21.802 veicoli, ovvero una crescita del 25,95%. Gli scooter fanno da traino con 12.326 nuove immatricolazioni (+36,21%). Sono 7.938 le moto targate, con una crescita del 17,22%. Segnali positivi anche dai ciclomotori con 1.538 veicoli registrati (+3,29%).

La flessione sul 2021 è del -0,71%, per un totale di 266.118 mezzi. Gli scooter si fermano a 130.645 mezzi targati (-7,37%), Le moto, invece, continuano a crescere con 116.565 unità vendute e un incremento del 5,41%. Ultimi ma non per importanza i ciclomotori, che confermano la tendenza positiva registrano 18.908 mezzi (+15,38%).

Grazie agli incentivi statali riprende la spinta dei veicoli a trazione elettrica con 1.363 mezzi (+30,81%).

