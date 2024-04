Gli Stati Uniti guidano la classifica, con Harvard al primo posto. L'Italia è presente con ben 56 atenei.

La classifica delle migliori università al mondo stilata da Qs premia l’Italia con un settimo posto.

La classifica

I risultati delle classifica del qs per il 2024 vedono le università statunitensi in testa in 32 discipline. L’Università di Harvard è l’ateneo più performante al mondo, con il primo posto in 19 discipline. Segue il MIT Massachusetts Institute of Technology, che primeggia in 11 discipline.

Per quello che riguarda l’Italia troviamo 56 università nella classifica.

Le migliori materie delle università italiane

La Sapienza di Roma si classifica al primo posto per Studi Classici e storia antica; al decimo posto per Archeologia.

Il Politecnico di Milano si classifica al settimo posto per Architettura / Ambiente costruito e Arte e design; al nono posto per Ingegneria meccanica, aeronautica e manifatturiera.

La Bocconi di Milano si classifica al settimo posto per Marketing e Studi di economia e gestione.

Infine, la Normale di Pisa si classifica al quinto posto per Studi classici e storia antica.