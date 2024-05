Nove persone sono indagate con l'accusa di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio ed esecuzione di opere in difformità

La guardia di finanza ha sequestrato il cantiere di via Lepontina, nel quartiere Isola, a Milano. Nove persone sono indagate.

Il cantiere sequestrato

Il cantiere, posto sotto sequestro dalla guardia di finanza, era adibito alla demolizione di una palazzina di due piani con uffici e laboratori, e alla costruzione di un edificio residenziale di sette piani per 61 appartamenti.

Il progetto era stato approvato dal Comune di Milano come una ristrutturazione e non come nuova costruzione. Secondo l’ipotesi della procura questo avrebbe “comportato plurime violazioni alla normativa urbanistica, una quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle cubature e delle superfici realizzabili senza la predisposizione, oltremodo, di una pianificazione urbanistica attuativa che prevedesse la realizzazione di opere aggiuntive per compensare gli standard dei residenti già insediati in zona”.

Le accuse

Le accuse sono di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio ed esecuzione di opere in difformità, false attestazioni relative alla segnalazione di inizio attività e abuso d’ufficio. Tra gli indagati il dirigente e due responsabili dello Sportello unico per l’edilizia.