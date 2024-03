Il nuovo edificio costerà intorno ai 20 milioni e si troverà in via Russoli

L’università Iulm si allarga con un nuovo edificio in via Russoli progettato dallo studio Cino Zucchi Architetti e dai giovani Architetti Paolo Catrambone e Maria Ave Romani di Ortus.

L’annuncio della sede aggiuntiva

La realizzazione di una nuova sede è stata annunciata dal rettore Gianni Canova in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico.

Ha spiegato Canova: “Abbiamo acquisito un nuovo edificio in via Russoli. Abbiamo lanciato una gara che ha coinvolto quattro grandi studi milanesi. Avevamo chiesto un’architettura iconica. Un edificio parlante che dialogasse con le architetture preesistenti, che contribuisse a rafforzare il processo di rigenerazione urbana che abbiano iniziato in questo quartiere della periferia milanese, e che al tempo stesso regalasse a Milano un nuovo edificio capace di comunicare.”

Costi e tempi di realizzazione

Continua il rettore affermando che la spesa dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro. Un investimento che, sottolinea, “sarà sostenuto interamente dall’università, senza intervento di denaro pubblico, neanche dei fondi del Pnrr.”

Per quello che riguarda invece i tempi di realizzazione conclude che “dipende da quanto impiegheranno gli uffici comunali a sbrigare le pratiche, dipende dal fare o meno bonifiche, se tra due anni e mezzo ce la facciamo sono felice.”