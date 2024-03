La vittima, tentando di liberarsi dal rapinatore, è stata colpita in viso con il calcio di una pistola, rimediando due denti rotti

Una donna di 34 anni che lavora come escort è stata rapinata e aggredita in casa propria da due banditi.

La rapina

La donna è stata ingannata tramite un appuntamento online. Il cliente si è presentato alle 22:30 davanti alla sua casa, in zona Bacone a Milano, ma quando la escort ha aperto la porta lui le ha puntato una pistola alla tempia. Entrando in casa l’ha poi immobilizzata, chiamando una complice che stava fuori.

La vittima, tentando di liberarsi, ha morso la mano del rapinatore. A quel punto lui l’ha colpita in faccia con il calcio della pistola, spaccandole due denti, per poi afferrarla per i capelli e gettarla a terra.

La coppia di banditi è quindi fuggita, portando con sé 200 euro in contanti, quattro cellulari e alcuni bracciali e collane che la vittima indossava.

Le indagini della polizia

Finalmente libera, la donna è riuscita ad allertare uno dei vicini gridando. Dunque è stata portata in ospedale, dove i medici hanno rilevato feribili guaribili in 7 giorni. Ha poi raccontato l’intera vicenda ai poliziotti che ora stanno indagando per ritrovare i criminali.