L’8 marzo Palazzo Lombardia aprirà (gratis) il Belvedere

A Milano, in occasione della Giornata internazionale della donna, che si celebrerà venerdì 8 marzo, sono previsti moltissimi eventi tutti da non perdere. Tutti coloro che desiderano ammirare la città dall’alto, non potranno farlo in modo speciale, e del tutto gratuito. Palazzo Lombardia aprirà il Belvedere, situato al 39esimo piano, consentendo a tutti di godere del panorama mozzafiato.

Palazzo Lombardia apre il Belvedere: orari e dettagli

Le visite al Belvedere sono previste dalle 18 alle 22, con prenotazione obbligatoria. I visitatori potranno prenotare il loro ingresso fino alle 17 di domani e comunque fino all’esaurimento dei posti disponibili, accedendo alla pagina web dedicata all’evento sul sito della Regione Lombardia che, in una nota, ha ricordato anche tutti i dettagli che riguardano gli ingressi. Sarà previsto un accesso prioritario per tutte le persone con disabilità e le donne in gravidanza e sarà vietato l’ingresso agli animali.