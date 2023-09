Record di visite al belvedere di Palazzo Lombardia

Nella prima apertura della stagione al Palazzo Lombardia, il Belvedere ha stabilito un eccezionale record di visite, con oltre 5.000 visitatori che hanno affollato il 39° piano del palazzo sede della giunta. Questo straordinario successo è avvenuto domenica 3 settembre, e le prossime aperture promettono ulteriori entusiasmanti esperienze.

Attilio Fontana, Presidente della Regione, Celebra il Successo

Il Presidente della Regione, Attilio Fontana, ha condiviso con entusiasmo questa notizia eccezionale. Ha persino menzionato la signora Lia, una visitatrice di 94 anni che è sempre vissuta a Città Studi, tra i partecipanti.

Record di visite al Belvedere di Palazzo Lombardia: Prossime Aperture e Piani Futuri

Il successo del Belvedere al Palazzo Lombardia suggerisce un futuro promettente. Le prossime aperture sono previste per le seguenti domeniche: 17 settembre, 1 ottobre, 15 ottobre e 12 novembre, sempre con orari dalle 10 alle 18.

Esplorazione dei Due Belvedere di Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha una lunga tradizione di aprire al pubblico i due Belvedere, situati rispettivamente al 39° piano del Palazzo Lombardia in via Melchiorre Gioia (sede della giunta) e al 31° piano del Pirellone in via Fabio Filzi (sede del consiglio). Queste viste panoramiche offrono una prospettiva unica sulla città da diverse angolazioni, continuando a essere una delle principali attrazioni per i visitatori.