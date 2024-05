11 persone, tra cui 5 bambini, sono stati trasportati in ospedale in codice verde

Nella piscina Jacarandà di via Procaccini 28 bambini e 13 adulti sono rimasti intossicati dai vapori del cloro. In 11 sono stati trasportati in ospedale.

L’intossicazione

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 di stamattina, verso la fine di una sorta di saggio dei bambini della scuola materna. I piccoli erano accompagnati da insegnanti e istruttori in acqua, oltre che dai genitori. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco.

Stando ai soccorritori sembra che si sia verificata una fuoriuscita accidentale del cloro che, successivamente, pare poi sia stato diffuso dal condotto di areazione della struttura.

I soccorsi

I 28 bambini, tutti tra i 3 e i 5 anni, hanno manifestato bruciore agli occhi, tosse e nausea e sono stati trasferiti in un’area allestita da Croce rossa e vigili del fuoco in un bar appena fuori dalla piscina. Anche gli adulti sono stati evacuati.

11 persone, tra cui 5 bambini, sono stati portati in codice verde in ospedale per degli accertamenti.