La classifica "Eduscopio" del 2023 segnala al primo posto tra i migliori licei scientifici il liceo Leonardo da Vinci

L’edizione 2023 della classifica ‘Eduscopio’, redatta da Fondazione Agnelli stila la classifica delle scuole migliori d’Italia, sulla base, tra gli altri dati, del rendimento degli studenti nel primo anno di università per quello che riguarda i licei. Per gli istituti professionali invece si basa sui dati in merito all’occupazione nell’anno al termine della scuola superiore.

Al primo posto tra i licei scientifici di Milano troviamo il Leonardo da Vinci, che mantiene la stessa posizione dall’anno precedente.

La classifica

Leonardo da Vinci

Alessandro Volta

Sacro Cuore

Vittorio Veneto

Albert Einstein

Sant’Ambrogio

Ernesto Breda

Elio Vittorini

Luigi Cremona

Bertrand Russell

L’analisi della classifica

Si può vedere, analizzando la classifica, che tra i 10 migliori licei scientifici 7 sono pubblici e 3 sono privati. Tra questi ultimi, l’Ernesto Breda è l’unico a non trovarsi nel comune di Milano ma a Sesto San Giovanni.