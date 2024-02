Polimi, disponibili 28 borse di studio per le ragazze che vogliono studiare ingegneria

Un futuro più equo: borse di studio per le ragazze che studiano ingegneria presso il Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano ha lanciato un ambizioso progetto volto a sostenere e promuovere l’inclusione femminile nei percorsi di studio delle discipline Stem, con particolare attenzione all’ingegneria. L’iniziativa, denominata “Girls@Polimi – Borse per future ingegnere“, ha destinato un totale di 700.000 euro per sostenere giovani donne desiderose di intraprendere carriere in settori tradizionalmente dominati dagli uomini.

I dettagli del programma per le borse di studio

Sono disponibili complessivamente 28 borse di studio, ciascuna del valore di 24.000 euro, suddivise in due categorie: 22 borse sono destinate alle studentesse che hanno sostenuto il test di ingresso durante il penultimo anno delle superiori, mentre le restanti 6 sono riservate a coloro che hanno affrontato l’esame nel 2024, ultimo anno di scuola superiore.

L’incentivo alla diversità nell’ingegneria

L’obiettivo primario di questo programma è quello di incentivare e supportare le ragazze a intraprendere percorsi di studio caratterizzati da una bassa presenza femminile, come l’Ingegneria dell’Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica, Meccanica e della Produzione Industriale. Attraverso queste borse di studio, il Politecnico di Milano mira a ridurre il divario di genere in ambito tecnico-scientifico e a promuovere la diversità nel campo dell’ingegneria.

I sostenitori del progetto

Il progetto ha ottenuto il sostegno di diversi enti e aziende, che hanno contribuito finanziariamente alla sua realizzazione. Tra i finanziatori troviamo Analog Devices Italia, l’Associazione Eugenio e Germana Parizzi, Capgemini, Fastweb, Fellows of Politecnico di Milano US, Inc (FPM US), Fondazione r.e.ACT ETS, Getec Italia, Hitachi Energy, Intesa Sanpaolo, Italgestra, Leonardo, Mediobanca, NHOA Energy, POMINI Long Rolling Mills e SLB Italiana. A questi si uniscono gli Alumni del Politecnico di Milano e lo stesso ateneo, dimostrando un forte impegno verso la promozione dell’uguaglianza di genere e l’inclusione delle donne nel mondo dell’ingegneria.