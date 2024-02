Elite Club, violate le norme: ordinata la chiusura

Elite Club di Milano costretto alla chiusura per gravi irregolarità

Il Questore di Milano ha emesso un provvedimento deciso: l’Elite Club, sito in via Cialdini, è stato chiuso dopo una serie di violazioni delle normative in vigore. La decisione è arrivata in seguito a un’indagine condotta a partire dal primo gennaio, che ha rivelato una serie di gravi irregolarità.

Criminalità, violazioni e assenza di licenza: la fine dell’Elite Club

Il locale, noto per essere un punto di ritrovo nella zona di Affori, è stato al centro di numerose segnalazioni riguardanti attività criminali e episodi di violenza sia all’interno che all’esterno delle sue mura. La situazione è rapidamente degenerata, con un aumento esponenziale delle chiamate agli operatori di emergenza nel corso di soli trenta giorni.

Tuttavia, ciò che ha segnato la definitiva chiusura dell’Elite Club è stata la scoperta dell’assenza di una licenza regolare per l’esercizio dell’attività. Il locale è stato identificato come operante senza le necessarie autorizzazioni, violando le norme che regolamentano l’apertura e il funzionamento di luoghi di intrattenimento pubblico.

I Carabinieri della stazione di Affori hanno eseguito l’ordine di chiusura, notificando il provvedimento al giovane proprietario, cittadino peruviano di soli vent’anni. Le indagini condotte hanno rivelato una serie di infrazioni riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, così come gravi carenze in materia di sicurezza antincendio.

L’Elite Club è stato costretto a chiudere i battenti, segnando la fine di un capitolo controverso nella vita notturna locale. La decisione del Questore di Milano rappresenta un chiaro segnale dell’impegno delle autorità nel contrastare la criminalità e nell’assicurare il rispetto delle normative volte a garantire la sicurezza e il benessere della comunità.