Radio Lombardia tra le radio locali più note della regione

Radio Lombardia, grazie alla sua storia e alla sua presenza sul territorio regionale, risulta essere tra le emittenti più note della Lombardia

Anche quest’anno Radio Lombardia ha affidato la rilevazione degli ascolti a Winpoll, una delle principali società di sondaggi d’Italia, dopo che anche la Rai ha abbandonato l’indagine del Tavolo Editori Radio, i cui dati hanno perso la credibilità già messa in discussione da diverse emittenti negli ultimi anni.

Radio Lombardia, grazie alla sua storia e alla sua presenza sul territorio regionale, risulta essere tra le emittenti più note della Lombardia con quasi 4 milioni di persone (3.987.000) che conoscono l’emittente milanese. Stando al sondaggio, realizzato dal 12 al 22 marzo 2024, sono 241.000 gli ascoltatori che si sintonizzano ogni giorno sulla nostra emittente mentre sono 732.000 quelli che lo fanno almeno una volta nell’arco della settimana. Rispetto al recente passato sta mutando anche la modalità di ascolto: il 75% si sintonizza sulle frequenze Fm o Dab, il 14% usa l’app su smart tv, il 14% sceglie i social network (Facebook, Instagram e X), il 10% preferisce altri aggregatori (app per smartphone), il 9% gli smart speaker e il 7% si collega dal sito web della radio: da precisare che la somma supera il 100% perché ci sono ascoltatori che utilizzano più strumenti.

Radio Lombardia mantiene il suo storico target per quanto riguarda il pubblico che è prevalentemente composto da 45-65enni (33%), seguiti dalla fascia 30-44 anni (28%), 14-29 (20%) e over 65 (19%). Sostanzialmente si può affermare che l’ascoltatore di Radio Lombardia appartiene alla categoria “Young Adult” (61% nella fascia 30-65). “Negli ultimi mesi in particolare abbiamo visto crescere gli ascolti tramite l’utilizzo della nostra app sia su smarthphone che sulla Tv”, afferma l’editore Tiziano Mariani. “Questo per noi è motivo di soddisfazione perché siamo coscienti del fatto che se vogliamo intercettare il pubblico dobbiamo farlo utilizzando le diverse piattaforme che la tecnologia offre – prosegue Mariani – secondo il quale la radio nata sulle onde Fm continua la sua evoluzione con il Dab ma anche con gli altri strumenti digitali che consentono a chi lavora e si muove in Lombardia in particolare di essere costantemente informato”.

Radio Lombardia si caratterizza infatti per la sua propensione all’informazione locale grazie ai diversi giornali radio, con 8 edizioni quotidiane, ai quali si aggiungono 2 edizioni di “Lombardia Spettacoli” dedicate alla cultura, ai concerti e agli eventi. In questo ultimo decennio in particolare Radio Lombardia è tornata a produrre programmi d’informazione e intrattenimento in diretta come “Mattino Lombardia” (dalle 10 alle 12) condotto da Monica Stefinlongo, che si avvale della collaborazione della redazione giornalistica e che ogni giorno ospita, tra gli altri, cantanti, attori e scrittori o come il talk di attualità, politica ed economia “Pane al pane” condotto dalla giornalista Nicoletta Prandi (dalle 18 alle 20).

Sempre con la logica dell’informazione “territoriale” nei fine settimana c’è “Sarah un bel week end” condotto dalla speaker Sarah. Non mancano le voci storiche della radiofonia come Marco Garavelli con “Linea Rock” (dalle 20 alle 22) o Emilio Bianchi con “Emilio Bianchi Show” (dalle 7 alle 10).