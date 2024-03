Capitan Findus diventa una statua: cosa ci fa il marinaio in Gae Aulenti?

La statua di Capitan Findus arriva in piazza Gae Aulenti, a Milano, dove rimarrà fino al 10 marzo.

Dal 6 al 10 marzo, in piazza Gae Aulenti, a Milano, si potrà ammirare un’installazione alta 6 metri per celebrare il famosissimo Capitan Findus, in una partnership con Playmobil. Si tratta di un personaggio pubblicitario molto amato dal pubblico, simbolo di un marchio importante, conosciuto dal 97,9% degli italiani, come emerso da un’indagine presentata proprio nel capoluogo lombardo. La statua di Capitan Findus ha subito attirato l’attenzione delle persone e si potrà ammirare fino al 10 marzo 2024.

Secondo i dati presentati da Findus e AstraRicerche, i bastoncini di pesce surgelati sono amati e scelti da 8 italiani su 10, e il 78,9% di questi associa questo alimento allo storico marchio. La maggior parte di coloro che mangiano i bastoncini li associano inevitabilmente ai ricordi dei pasti della gioventù, con un 89,5% di persone che li ricorda nei momenti felici legati all’infanzia. Secondo quanto emerso dalla ricerca, il 95,2% dei genitori di oggi li serve anche ai propri figli.

“Quello dei bastoncini è un mercato che è stato creato proprio da Findus nel lontano 1967. Iconici per eccellenza, sono oggi un vero e proprio ‘cult’ amati e apprezzati da 5 milioni di famiglie italiane” ha spiegato Renato Roca, Country Manager Findus Italia, aggiungendo che nel 2023 sono stati prodotti 7 mila tonnellate di bastoncini, pari a circa 280 milioni di pezzi.