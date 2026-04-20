Alcione impatta a Verona e perde terreno nella corsa ai play-off

Alcione evita la sconfitta a Verona ma non riesce a blindare il posto ai play-off: analisi della partita, formazioni e informazioni pratiche

Il match tra Virtus Verona e Alcione Milano si è giocato il 19/04/2026 allo Stadio Gavagnin-Nocini con fischio d’inizio alle ore 14:30. La partita, valida per la 37ª giornata di Serie C Sky WiFi, si è chiusa sul punteggio di 1-1, risultato che lascia gli Orange senza la certezza matematica della qualificazione ai play-off.

Nel racconto che segue ricostruiamo le fasi salienti della gara, gli interpreti principali e le informazioni pratiche utili ai tifosi, usando dati ufficiali e le sostituzioni registrate durante l’incontro.

Sintesi della partita

La sfida ha avuto un avvio a sorpresa con la Virtus Verona che ha trovato il vantaggio quasi immediato grazie a un’incursione in fascia finalizzata da Patanè al primo minuto. L’Alcione ha però reagito nella ripresa con maggiore intensità e ha pareggiato con Morselli al 2′ del secondo tempo, trovando il gol che ha cambiato l’inerzia. Nel corso dei 90 minuti si sono alternati momenti di pressione territoriale e ripartenze veloci: la Virtus ha sfruttato le fasce mentre gli Orange hanno cercato di rispondere con contrattacchi e palle inattive. Alla fine il pareggio non è bastato per chiudere i conti in ottica play-off.

Primo tempo

Il primo tempo è stato deciso dal lampo iniziale di Patanè, che ha approfittato di un’azione rapida sulla destra per infilare la rete avversaria. La Virtus ha mantenuto compattezza difensiva e ha cercato spesso la transizione, obbligando l’Alcione ad abbassare le linee e difendere con ordine. L’intervento del portiere Agazzi è stato decisivo in alcune occasioni, così come la risposta dei difensori Orange che hanno respinto cross e tentativi avversari. Nella fase finale del primo tempo la partita è rimasta bloccata nonostante qualche tentativo milanese: il risultato al riposo è rimasto 1-0 per la Virtus.

Secondo tempo

La ripresa ha visto un’Alcione più determinata: la formazione di mister Cusatis ha aumentato ritmo e intensità, costruendo ripetute occasioni in area veronese fino al pareggio firmato da Morselli su azione prolungata. I cambi effettuati da entrambe le panchine hanno inciso sulle fasi offensive: la Virtus ha inserito elementi freschi per mantenere il controllo, mentre gli Orange hanno cercato alternative offensive per cercare il vantaggio. Nonostante alcune palle gol create, tra cui un’occasione solo davanti al portiere e un paio di conclusioni fuori di poco, il risultato finale resta in equilibrio e consegna una serata di rimpianti ai lombardi.

Schieramenti, cambi e protagonisti

Le due formazioni hanno sceso in campo con moduli differenti ma con interpreti noti: la Virtus Verona è partita con Sibi in porta, una difesa a tre composta da Daffara, Ingrosso e Munaretti, e una coppia d’attacco con Cernigoi e Fabbro. L’Alcione Milano ha schierato Agazzi tra i pali, una linea a quattro in difesa con Pirola, Ciappellano, Giorgeschi e Renault, e un reparto offensivo con Marconi e Morselli a supporto dell’unica punta. Tra i cambi hanno inciso giocatori come Mastour e Pagliuca per la Virtus e Plescia e Bright per l’Alcione. Il pareggio è maturato anche grazie alla capacità degli Orange di premere nella metà campo avversaria nella seconda frazione.

Convocati e designazioni arbitrali

La lista dei convocati comunicata dall’Alcione includeva nomi come Federico Agazzi, Kevin Bright, Giorgio Galli e Vincenzo Plescia, tra gli altri. L’arbitraggio dell’incontro è stato affidato a Felipe S. Viapiana di Catanzaro, assistito da Luca Chianese di Napoli e Steven La Regona di Battipaglia, con Alessandro Pizzi di Bergamo come quarto ufficiale. Le scelte di direzione hanno accompagnato una partita intensa, con qualche episodio da moviola e due ammonizioni registrate durante la contesa.

Biglietti e informazioni pratiche

Per chi si fosse mosso per assistere alla gara, i tagliandi erano disponibili online tramite il circuito Vivaticket; i prezzi variavano a seconda del settore: tribuna vip, tribuna locali e curva ospiti con tariffe differenziate per interi e ridotti. Si segnala che, per questa partita, i biglietti erano personali e non cedibili, e quindi era necessario esibire anche un documento d’identità insieme al tagliando all’ingresso. L’esito del 1-1 non ha assicurato all’Alcione la certezza della qualificazione ai play-off, rinviando ogni conto all’ultimo turno della regular season.