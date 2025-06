Giovanni Cusatis confermato come allenatore dell’Alcione Milano fino al 2025

Il rinnovo di Cusatis rappresenta un passo importante per l'Alcione Milano nel perseguire traguardi sempre più ambiziosi.

Milano – La notizia è di quelle che infondono entusiasmo: Giovanni Cusatis rimane alla guida dell’Alcione Milano. La società ha deciso di prolungare il suo contratto, un chiaro segnale di fiducia in un percorso iniziato nel 2021 e che ha visto il club Orange emergere con forza nel campionato di Serie C.

Proseguire insieme nel segno della crescita

La scelta di mantenere Cusatis alla direzione tecnica non è solo una questione di continuità, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. Il mister ha già dimostrato di saper guidare la squadra verso risultati significativi, e il rinnovo del contratto è la conferma di un legame solido tra il tecnico e la società. “Mister Cusatis rappresenta appieno i valori e lo spirito Orange”, commenta il Presidente Gallazzi, sottolineando il desiderio di continuare a migliorare con rinnovata energia.

Un team collaudato e affiatato

Con Cusatis, anche tutto il suo staff tecnico è stato confermato. Davide Giubilini come allenatore in seconda, Federico Carmignani nel ruolo di preparatore atletico, Simon Carello come preparatore dei portieri e Riccardo Boselli responsabile per il recupero infortuni. Un gruppo affiatato che ha già dimostrato di saper lavorare in sinergia per il bene della squadra.

Ambizioni e sfide future

“Ringrazio il Presidente Gallazzi e tutta la società per la fiducia riposta in me e nel mio staff”, ha dichiarato Cusatis dopo la firma. “Sono stati quattro anni ricchi di soddisfazioni e di grande crescita per il Club. Ora inizia un nuovo ciclo, con traguardi ancora più ambiziosi e stimolanti”. Queste parole dimostrano la determinazione dell’allenatore di portare avanti un progetto che mira a rendere l’Alcione Milano sempre più competitivo nel panorama calcistico.

Un passo importante per il club

Il rinnovo di Cusatis e del suo staff rappresenta un passo fondamentale nella strategia a lungo termine del club. La società punta a costruire una squadra non solo competitiva, ma anche capace di affrontare con grinta le sfide del futuro. Con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più prestigiosi, l’Alcione Milano si prepara ad affrontare la prossima stagione con rinnovato slancio.

Un futuro da scrivere

Le aspettative sono alte, e la pressione aumenterà man mano che ci si avvicina all’inizio della nuova stagione. Quali saranno le sfide che Cusatis e il suo team dovranno affrontare? Riusciranno a replicare e superare i risultati ottenuti finora? Solo il tempo potrà dare risposte a queste domande, ma una cosa è certa: l’Alcione Milano è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.