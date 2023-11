Le informazioni sul National Geographic Fest 2023

Il National Geographic Fest 2023 sta per tornare a Milano, promettendo tre giorni intensi di incontri, dibattiti, performance musicali e proiezioni di documentari, dal 17 al 19 novembre al CityLife Anteo e CityLife Shopping District. Con oltre 30 appuntamenti e più di 60 ospiti, inclusi esperti di fama internazionale come Robert Costanza, Elizabeth Kolbert, e Ian Miller, il festival si propone di esplorare il tema del “Capitale Naturale” in occasione del 25° anniversario di National Geographic Italia.

Ospiti di rilievo

Il programma presenta un elenco di ospiti di grande calibro, tra cui il premio Pulitzer Elizabeth Kolbert, il paleontologo e Chief Science and Innovation Officer della National Geographic Society Ian Miller, e il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Tra gli altri partecipanti spiccano anche personalità del mondo della musica, come il violoncellista Mario Brunello e artisti come Eugenio in Via di Gioia, Nitro, Nina Zilli, e molti altri.

Eventi e iniziative collaterali

Il festival sarà arricchito da una mostra esclusiva, “The Greatest Wildlife Photographs” prodotta dalla National Geographic Society e inaugurata il 16 novembre a Piazza Tre Torri. Questa mostra, che celebra la bellezza selvaggia del pianeta, sarà accessibile al pubblico fino al 19 novembre. Inoltre, il National Geographic Fest 2023 non si limita alla sola esplorazione scientifica, ma si arricchisce di performance artistiche, con musicisti e artisti che si esibiranno, offrendo una prospettiva creativa sulla natura.

Tavole rotonde e incontri speciali

Durante le tre giornate del festival, si terranno numerose tavole rotonde e incontri con esperti nazionali e internazionali. I temi affrontati spazieranno dal cambiamento climatico alla biodiversità, dal monitoraggio della Terra dallo spazio al futuro dei sistemi alimentari. Oltre agli ospiti di fama mondiale, le tavole rotonde vedranno la partecipazione dei National Geographic Explorers, giovani scienziati che condivideranno le loro esperienze e progetti.

Accesso libero e sostenibilità

Un elemento distintivo del National Geographic Fest 2023 è l‘accesso libero e gratuito a tutti gli eventi, fino a esaurimento posti. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea e ha stretto partnership con aziende e organizzazioni impegnate nella sostenibilità, come Al-One, KIA, Prada Group, e altri. La sostenibilità è un elemento chiave, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle sfide ambientali e promuovere azioni concrete per ridurre l’impatto ecologico.

Streaming e copertura mediatica

Il National Geographic Fest 2023 si propone di estendere la sua portata oltre i confini fisici grazie alla diretta streaming su siti come National Geographic, La Repubblica, La Stampa, e Sky TG24. La copertura mediatica dell’evento sarà assicurata dalla partnership con Sky TG24 e altri importanti canali di informazione, garantendo una diffusione globale delle tematiche discusse durante il festival.

Seminare i semi del cambiamento

Il National Geographic Fest 2023 non è solo un evento, ma una piattaforma per seminare i semi del cambiamento. Attraverso discussioni, iniziative e performance, il festival mira a influenzare le politiche ambientali e a ispirare azioni individuali per un futuro più sostenibile e responsabile. Questa edizione, in occasione del 25° anniversario di National Geographic Italia, promette di lasciare un’impronta duratura, contribuendo a una società globalmente impegnata nella custodia del suo “Capitale Naturale”.