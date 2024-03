Alle porte di Milano ha aperto il primo supermercato completamente digitale, senza casse e con i robot.

Alle porte di Milano ha aperto il primo supermercato completamente digitale, senza casse e con i robot. Una vera e propria esperienza tecnologica da non perdere.

Esselunga apre il primo supermercato digitale (senza casse)

Esselunga Lab ha aperto a Mind, il quartiere che sta nascendo alle porte di milano sull’ex area Expo. Una vera e propria esperienza da non perdere. Stiamo parlando di uno store su due piani, che si estende su una superficie di circa 600 metri quadri. Al piano terra si trovano la caffetteria con cento posti a sedere, tra l’interno e il dehor, e il market di 70 metri quadri. Un supermercato del tutto nuovo, in cui i clienti possono presentarsi in cassa con gli oggetti per saldare il conto. “Abbiamo eliminato il presto-spesa e creato un nuovo modo per velocizzare le compere. L’obiettivo è replicarlo su altri negozi” ha dichiarato Alexandre Rochat, innovation manager dell’azienda di Pioltello, come riportato da MilanoToday. Funziona tutto grazie alla tecnologia, con 100 telecamere che seguono il cliente dall’ingresso alla cassa e grazie agli scaffali con bilance integrate che rilevano gli spostamenti.

Dopo aver preso gli articoli, il cliente può andare nell’area self checkout dove può trovare la lista completa degli articoli selezionati e inviati automaticamente in tempo reale. A questo punto può controllare il cartello virtuale e pagare. “Abbiamo pensato letteralmente a ogni casistica. Se un bambino prende un oggetto dallo scaffale e lo passa ai genitori il software rileva il passaggio. Questo perché il sistema riesce a miscelare due o più persone per singolo cestino” ha spiegato Gianluca Ansaldi, It specialisti della società.

Il primo supermercato digitale: attivo dal 24 gennaio

Il supermercato Esselunga è attivo dal 24 gennaio, ma è ancora in fase di beta testing. Per il momento non è stata rilevata nessuna criticità sui taccheggi. “Le persone che gravitano attorno a Mind sono decisamente meno rispetto a qualsiasi nostro punto vendita di Milano ed è un utenza non avvezza a questo genere di comportamenti. La percentuale è talmente bassa che è pari allo zero, anche perché è tutto molto controllato” ha spiegato Roberto Selva, capo area marketing di Esselunga. Dalla catena di supermercati hanno spiegato che lo scopo è quello di rendere più veloce ed efficiente il percorso di vendita.

“Il supermercato può espandersi fino a raggiungere i 250 metri quadrati, abbiamo già studiato diversi layout che proveremo nei prossimi mesi” ha aggiunto Alexander Rochat. Il primo piano ospita un ristorante con 130 posti, con aperitivi e panierai, cucina a vista e la preparazione di insalate tramite un robot.