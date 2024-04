Milano, cosa fare a Chinatown: le attività consigliate

Tra gli edifici moderni e le strade trafficate di Milano, è possibile scovare un quartiere in grado di trasportavi momentaneamente in Cina, nonostante voi vi troviate nel milanese., Stiamo parlando del quartiere Chinatown, un punto della città molto visitato dai turisti. Quest’ultimo è nato dall’immigrazione cinese durante il XX secolo, è diventato un agglomerato di cultura e gastronomia. In quest’articolo andremo a vedere le diverse attività da poter fare a Chinatown Milano.

Chinatown Milano: cosa fare

Gustare sapori autentici: uno dei tratti e piaceri distintivi di Chinatown Milano è la sua vasta offerta culinaria. Sono presenti diversi locali, dai familiari che servono piatti tradizionali come la zuppa wonton e il pollo alla Szechuan, alle bancarelle di street food che offrono prelibatezze come i baozi (panini cinesi ripieni). Ce n’è per tutti i palati e portafogli.

Scoprire cultura e storia: Chinatown Milano, come avrete intuito in precedenza, è un quartiere ricco di storia e cultura. Ad esempio, il Museo del Risorgimento Cinese mostra dalle prime migrazioni agli sviluppi culturali dei giorni moderni. Inoltre, è possibile partecipare a diversi tour guidati che vi condurranno nei luoghi più importanti nel quartiere.

Shopping tradizionale: buone notizie anche per gli amanti dello shopping, perchè Chinatown Milano dispone di diversi negozi venditori di prodotti tradizionali cinesi e artigianato locale. Dai negozi di tessuti, ai mercati di souvenir dove è possibile trovare oggetti d’arte fatti a mano. Sono presenti anche delle botteghe di erboristeria, dove si possono acquistare diversi rimedi naturali.