La descrizione e la classifica die migliori hotel 5 stelle di Milano

Milano è una città molto rinomata per il lusso, ma che non si riversa solo nella moda, ma anche negli hotel. Se state cercando un residence a 5 stelle, siete nel posto giusto. In quest’articolo andremo a vedere i migliori hotel a 5 stelle di Milano. Questi i posti in questione: Château Monfort, NH Collection Milano President, Park Hyatt Milano, Grand Hotel et de Milan – The Leading Hotels of the World e Hotel Principe Di Savoia.

I migliori hotel 5 stelle di Milano: la classifica

Château Monfort:

Si trova a qualche passo dal Duomo e dal Teatro alla Scala. Château Monfort dispone di 77 camere ispirate a fiabe e opere liriche, una spa e un lounge bar coperto da una cupola di cristallo. Dettagli che fanno la differenza, e soprattutto sono capaci di farvi incantare.

NH Collection Milano President:

Al centro di Milano, questo hotel, rinnovato nel 2017, dispone 274 camere molto confortevoli, oltre ad una posizione strategica per visitare la città. Al suo interno è possibile trovare sette sale riunioni e il ristorante “Il Verziere”.

Park Hyatt Milano:

II Park Hyatt Milano ha a disposizione 108 camere e suite, ristrutturate per esaltare i dettagli delle strutture milanese. Presenta ristoranti gourmet, una spa e un bar.

Grand Hotel et de Milan – The Leading Hotels of the World:

Anche quest’ultimo si trova in una posizione centrale e vanta servizi impeccabili, camere eleganti e una buonissima ristorazione.

Hotel Principe Di Savoia:

Iconico Hotel di Milano che con le sue camere impeccabili, un servizio peculiare e le strutture di classe, tra cui rientra una piscina sul tetto e un ristorante, vi garantiscono un’esperienza senza eguali.