Il campo di tulipani di Arese anticipa l’apertura 2024: l’ingresso è gratis

Il campo di tulipani di Arese anticipa l'apertura a sabato 16 marzo 2024 e accoglie i visitatori gratuitamente

La primavera si avvicina e insieme e Milano si tingerà dei vivaci colori dei tulipani. Il tutto, richiamando l’atmosfera incantata dei campi olandesi. Sabato 16 marzo c’è l’apertura ufficiale del campo di Tulipani italiani ad Arese, un evento tanto atteso dagli amanti della natura e degli scatti fotografici.

Apertura del campo di tulipani: ingresso gratuito

Una notizia che farà felici i visitatori è che l’ingresso sarà gratuito per tutta la prima settimana, fino a venerdì 22 marzo. Un gesto dell’azienda che permetterà a tutti di immergersi nella bellezza dei fiori senza alcun costo.

Campo di tulipani di Arese: un’esperienza unica

Il campo di tulipani di Arese si distingue come il più grande in Italia, grazie alla sua estensione su un’area di 2 ettari. Qui, i visitatori potranno ammirare ben 715.000 tulipani appartenenti a 450 varietà diverse. Sarà un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

Oltre alla meraviglia della natura, i visitatori avranno l’opportunità di cogliere due tulipani, grazie ai buoni ingresso, utilizzabili anche in caso di sold out fino al 21 aprile 2024.

Campo di tulipani di Arese: orari e giorni d’apertura

Il campo di tulipani di Arese per tutti e sette i giorni, con orari estesi per permettere a tutti di godere di questa esperienza. Dalle 9 alle 19.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 19.30 il sabato e la domenica, i visitatori potranno passeggiare tra i fiori, respirare l’aria della primavera e scattare bellissime foto.