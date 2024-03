Cosa fare a Milano con il cane: le migliori attività

Nelle famiglia è sempre più diffuso trovare un cane. Ci sono diversi modi per poter passare il tempo con i vostri amici pelosi, anche in giro. Sarebbe un peccato lasciarli da soli a casa. Noi, in quest’articolo, vi consiglieremo le migliori attività da fare con il vostro cane a Milano.

Cosa fare a Milano con il cane: le attività

Passeggiata nei parchi: Milano vanta numerosi parchi spaziosi e ben curati, ideali per delle lunghe passeggiate e giochi con il vostro cane. Parco Sempione, ad esempio, è uno di questi. Offre grandi prati dove il vostro cane può essere libero e può socializzare con altri cani. Vi ricordiamo e consigliamo, però, di rispettare sempre le regole e, soprattutto, di tenere il vostro cane al guinzaglio quando risulta essere necessario.

Visita ai caffè e ristoranti pet-friendly: a Milano vi sono diverse caffetterie e ristoranti che possono accogliere i vostri cani negli spazi esterni. Un buon posto in cui rilassarvi con il vostro cane.

Visite culturali: Alcuni musei di Milano consentono l’accesso ai cani, come il Castello Sforzesco o il Museo del Novecento, dove è possibile fare una passeggiata con il vostro cane. Assicuratevi, però, di verificare le politiche di ammissione per i cani prima di entrare.

Corsi di addestramento e attività ricreative: Milano offre diverse opportunità di questo tipo, come corsi di agility e lezioni di obbedienza. Luoghi in cui i vostri cani possono migliorare le loro abilità e socializzare con altri cani.