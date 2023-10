Il nuovo Esselunga al Merlata Bloom aprirà il 15 novembre. Ancora nessuna notizia ufficiale sulla chiusura del negozio di Baranzate

Il nuovo supermercato Esselunga nel Merlata Bloom, aprirà a Milano il 15 novembre e sarà appunto situato all’interno del centro commerciale di Cascina Merlata. Questo negozio servirà diverse aree residenziali, tra cui Uptown, Corso Sempione, viale Certosa e il quartiere del Gallaratese.

Superficie Spaziosa

Il nuovo supermercato Esselunga avrà una superficie commerciale utile di ben 6.000 metri quadri, offrendo un’ampia gamma di prodotti alimentari e non alimentari.

Nuovo supermercato Esselunga merlata Bloom: primo in una galleria commerciale

Questo punto vendita rappresenta una novità, poiché è il primo negozio targato Esselunga all’interno di una galleria commerciale.

Il supermercato sarà posizionato al piano terra del Merlata Bloom e avrà un accesso diretto dall’interno del centro commerciale, rendendo più comodo lo shopping per i clienti.

Chiusura di altri Negozi?

In passato, si è discusso della possibilità che l’apertura di questo nuovo supermercato potesse portare alla chiusura del punto vendita Esselunga nel polo commerciale di Baranzate, ma al momento non ci sono notizie ufficiali in merito a questa eventualità provenienti dall’azienda.

Il nuovo supermercato Esselunga rappresenta un’opzione di acquisto conveniente per i residenti delle aree circostanti e promette di essere un’aggiunta significativa al panorama dei supermercati a Milano.