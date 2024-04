A Milano torna Laghetto Street Market: le date del mercatino di riciclo

Date e orario del mercatino di riciclo a Milano

Dopo gli eventi del 21 febbraio, del 20 e 27 marzo, il Laghetto Street Market riaprirà per altre due date durante il mese di aprile. Il mercatino offre diversi prodotti realizzati con del materiale riciclato. Il tutto è organizzato dall’Associazione Asso Promo Arte, in collaborazione con l’Associazione Mercatini & Curiosità. Per scoprire le date e tutte le informazioni riguardo l’evento che offre l’opportunità di ammirare e acquistare le creazioni sostenibili, continua a leggere l’articolo.

Laghetto Street Market, mercatino di riciclo: dove e quando

Laghetto Street Market si terrà lungo il marciapiede riposso dell’Università degli Studi di Milano, che si trova in via Festa del Perdono, ovvero nel cuore del centro storico milanese. Il mercatino, dopo le aperture a febbraio e marzo, sarà aperto periodicamente per due mercoledì di aprile. Le date in programma sono le seguenti:

Mercoledì 10 e 24 aprile

Mercoledì 22 maggio

L’orario di apertura sarà dalle 8:00 alle 18:00 e l’ingresso a Laghetto Street Market sarà gratuito.