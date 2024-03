Le migliori pasticcerie napoletane a Milano: un dolce viaggio tra tradizione e qualità

Napoli e i suoi dolci sono un po’ dappertutto ormai, anche a Milano è possibile assaporare le partenopee. In quest’articolo andremo a scoprire insieme le migliori pasticcerie napoletane situate nel milanese.

Le migliori pasticcerie napoletane a Milano

Di seguito, le migliori pasticcerie napoletane a Milano.

Pasticceria De Luca dal 1983: in Via Nicola Antonio Porpora 156, a Milano, la Pasticceria De Luca delizia i suoi clienti con prodotti sempre freschissimi sin dal 1983. Aperta tutti i giorni tranne il lunedì, è molto rinomata per le specialità napoletane come babà e pastiera, oltre che per l’atmosfera accogliente, calda e cordiale.

I Sapori di Napoli: fondata nel 2009, questa pasticceria porta i sapori partenopei nella frenesia di Milano. Non si limita però a far assaggiare solo dolci. Si va dai classici babà e sfogliatelle alle specialità salate come la pizza fritta. Assaggiare un solo prodotto tra questi, vi porterà direttamente a Napoli.

Sciuscià Pasticceria: con due sedi a Milano, questa pasticceria offre una grande selezione di sapori unici che combinano i classici dolci napoletani con le influenze della tradizione milanese. Aperta tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:00, è il luogo ideale per soddisfare ogni desiderio di dolce, dal babà alla pastiera.

Mignon Pasticceria: questa pasticceria, come I Sapori di Napoli, propone una vasta gamma di dolci e salati che sono in grado di conquistare i clienti morso dopo morso. Dai classici dolci napoletani come la sfogliatella ai babà.