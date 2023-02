Spettacoli a Milano 2023: la programmazione dei teatri

A Milano ci sono tanti teatri e ognuno di essi ha pubblicato la programmazione per il 2023. Quali sono gli appuntamenti?

Per il 2023 sono tantissimi gli spettacoli che andranno in scena all’interno dei teatri milanesi. Infatti come accade per ogni stagione, ognuno di essi ha stilato la programmazione con tutti gli appuntamenti di quest’anno. Cosa c’è in programma?

Spettacoli a Milano 2023: la stagione del Piccolo

Il Piccolo Teatro ha pensato a una programmazione vasta che va a coinvolgere tutte le sue tre sale milanesi come il Teatro Grassi, Teatro Studio Melato e il Teatro Strehler.

“Città sola” : 19 novembre – 28 maggio 2023 al Chiostro Nina Vinchi

: 19 novembre – 28 maggio 2023 al Chiostro Nina Vinchi “Antigone in cattedra” : 6 febbraio – 17 febbraio 2023,Nelle scuole di Milano

: 6 febbraio – 17 febbraio 2023,Nelle scuole di Milano “Carbonio” : 7 febbraio – 26 febbraio 2023 al Teatro Studio Melato

: 7 febbraio – 26 febbraio 2023 al Teatro Studio Melato “Anatomia di un suicidio” : 23 febbraio – 19 marzo 2023 al Teatro Grassi

: 23 febbraio – 19 marzo 2023 al Teatro Grassi “Romeo e Giulietta” : 2 marzo – 6 aprile 2023 al Teatro Strehler

: 2 marzo – 6 aprile 2023 al Teatro Strehler “Ritratto dell’artista da morto (Italia ’41 – Argentina ’78)” : 16 marzo – 6 aprile 2023 al Teatro Studio Melato

: 16 marzo – 6 aprile 2023 al Teatro Studio Melato “Orlando hater e Angelica furiosa” : 20 marzo – 2 aprile 2023 al Teatro Studio Melato

: 20 marzo – 2 aprile 2023 al Teatro Studio Melato “Europeana-B reve storia del XX secolo” : 21 marzo – 2 aprile 2023 al Teatro Grassi

: 21 marzo – 2 aprile 2023 al Teatro Grassi “Pupo di zucchero. L a festa dei morti” : 11 aprile – 23 aprile 2023 al Teatro Studio Melato

: 11 aprile – 23 aprile 2023 al Teatro Studio Melato “Il gabbiano”. Progetto Čechov, prima tappa : 11 aprile – 16 aprile 2023 al Teatro Strehler

: 11 aprile – 16 aprile 2023 al Teatro Strehler “Earthbound” ovvero le storie delle Camille: 27 aprile – 30 aprile 2023 al Teatro Strehler

ovvero le storie delle Camille: 27 aprile – 30 aprile 2023 al Teatro Strehler “Edipo” . Una fiaba di magia e “Edipo” tra infanzia e voce : 27 aprile – 30 aprile 2023 al Teatro Studio Melato

. e : 27 aprile – 30 aprile 2023 al Teatro Studio Melato “Prima” : 29 aprile – 28 maggio 2023 al Teatro Grassi

: 29 aprile – 28 maggio 2023 al Teatro Grassi “Edipo re di Sofocle. Esercizio di memoria per 4 voci femminili” e “Edipo” tra infanzia e voce : 4 maggio – 7 maggio 2023 al Teatro Studio Melato

e : 4 maggio – 7 maggio 2023 al Teatro Studio Melato “Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala” : 5 maggio – 7 maggio 2023 al Teatro Strehler

: 5 maggio – 7 maggio 2023 al Teatro Strehler “Uno sguardo dal ponte” : 9 maggio – 21 maggio 2023 al Teatro Strehler

: 9 maggio – 21 maggio 2023 al Teatro Strehler “La cupa. Fabbula di un omo che divinne un albero” : 10 maggio – 14 maggio 2023 al Teatro Studio Melato

: 10 maggio – 14 maggio 2023 al Teatro Studio Melato “Luchino Visconti secondo Testori” : 15 maggio 2023 al Teatro Strehler

: 15 maggio 2023 al Teatro Strehler “Depois do silêncio” : 16 maggio – 18 maggio 2023 al Teatro Studio Melato

: 16 maggio – 18 maggio 2023 al Teatro Studio Melato “Storie” : 23 maggio – 28 maggio 2023 al Teatro Studio Melato

: 23 maggio – 28 maggio 2023 al Teatro Studio Melato “Lazarus” : 23 maggio – 28 maggio 2023 al Teatro Strehler

: 23 maggio – 28 maggio 2023 al Teatro Strehler “ONE SONG – HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE IV” : 7 giugno – 8 giugno 2023 al Teatro Strehler

: 7 giugno – 8 giugno 2023 al Teatro Strehler “Eleusi” : 10 giugno 2023 alTeatro Grassi e Teatro Studio Melato

: 10 giugno 2023 alTeatro Grassi e Teatro Studio Melato “La Sinfonica allo Studio Gabriele Manca, Giovanni Bonato” :12 giugno 2023 al Teatro Studio Melato

:12 giugno 2023 al Teatro Studio Melato “Naufraghi senza volto” : 20 giugno – 25 giugno 2023 al Teatro Grassi

: 20 giugno – 25 giugno 2023 al Teatro Grassi “Intimo” Milano Flamenco Festival 2023: 26 giugno 2023 al Teatro Strehler

Milano Flamenco Festival 2023: 26 giugno 2023 al Teatro Strehler “Il Mostro Turchino” : 27 giugno – 9 luglio 2023 al Teatro Grassi

: 27 giugno – 9 luglio 2023 al Teatro Grassi “Bailes colaterales” Milano Flamenco Festival 2023: 28 giugno 2023 alTeatro Strehler

Milano Flamenco Festival 2023: 28 giugno 2023 alTeatro Strehler “Insaciable” Milano Flamenco Festival 2023″: 30 giugno 2023 alTeatro Strehler

Spettacoli Milano 2023: la stagione del Parenti

Il Teatro Parenti possiede 8 grandi sale in cui verranno messi in scena numerosi spettacoli. Quali sono i titoli?

“La leggenda del santo bevitore” :25 Gennaio – 19 Febbraio 2023

:25 Gennaio – 19 Febbraio 2023 “Uomo e galantuomo” : 1 – 12 Febbraio 2023

: 1 – 12 Febbraio 2023 “Come vorrei non morire” : 8-12 febbraio 2023

: 8-12 febbraio 2023 “La Maria Brasca” : 14 febbraio-5 marzo 2023

: 14 febbraio-5 marzo 2023 “La Bibioteca Umana dello Spettatore” : 15-19 febbraio 2023

: 15-19 febbraio 2023 “Luca Ravenna Comedy Game” : 16 dicembre 2022-24 febbraio 2023

: 16 dicembre 2022-24 febbraio 2023 “Cuòre. Sostantivo maschile” : 21 febbraio-2 marzo

: 21 febbraio-2 marzo ” Il movimento del nulla” :21 – 26 Febbraio 2023

:21 – 26 Febbraio 2023 “Caini” :23 – 26 Febbraio 2023

:23 – 26 Febbraio 2023 “Alcesti: è ancora buio?” :28 Febbraio – 2 Marzo 2023

:28 Febbraio – 2 Marzo 2023 “Prima di ogni altro amore” :6 – 11 Marzo 2023

:6 – 11 Marzo 2023 “Racconti disumani” :7 – 12 Marzo 2023

:7 – 12 Marzo 2023 “Il bambolo” :7 – 12 Marzo 2023

:7 – 12 Marzo 2023 “DiSlessiaA… Dove sei Albert?” :10 – 11 Marzo 2023

:10 – 11 Marzo 2023 “Tchaika” :14 – 15 Marzo 2023

:14 – 15 Marzo 2023 “FERZANEIDE” :16 Marzo 2023

:16 Marzo 2023 “Azul” :17 – 26 Marzo 2023

:17 – 26 Marzo 2023 “La regola dei giochi” : 21 – 26 Marzo 2023

: 21 – 26 Marzo 2023 “Cachemire Podcast” :30 Novembre 2022 – 21 Marzo 2023

:30 Novembre 2022 – 21 Marzo 2023 “Coppie e Doppi” : 28 Marzo – 6 Aprile 2023

: 28 Marzo – 6 Aprile 2023 “Fratellina” :28 Marzo – 2 Aprile 2023

:28 Marzo – 2 Aprile 2023 “Cassandra” :30 Marzo – 6 Aprile 2023

:30 Marzo – 6 Aprile 2023 “Risate di gioia” : 4 – 6 Aprile 2023

: 4 – 6 Aprile 2023 “Il misantropo” : 11 – 30 Aprile 2023

: 11 – 30 Aprile 2023 “L’uomo che oscurò il Re Sole” :12 – 23 Aprile 2023

:12 – 23 Aprile 2023 “La felicità di Emma” :12 – 16 Aprile 2023

:12 – 16 Aprile 2023 “Questa splendida non belligeranza” :18 – 21 Aprile 2023

:18 – 21 Aprile 2023 “Il marito di Lolò” : 21 Aprile – 14 Maggio 2023

: 21 Aprile – 14 Maggio 2023 “Mio figlio era come un padre per me” :26 – 28 Aprile 2023

:26 – 28 Aprile 2023 “Farà giorno” :2 – 28 Maggio 2023

:2 – 28 Maggio 2023 “L’attimo fuggente” :3 – 7 Maggio 2023

:3 – 7 Maggio 2023 “Arianna Porcelli Safanov-Fiabafobia” :3 – 7 Maggio 2023

:3 – 7 Maggio 2023 “Tartufo” :9 – 14 Maggio 2023

:9 – 14 Maggio 2023 “Ma perfortuna che c’era il Gaber” :16 – 21 Maggio 2023

:16 – 21 Maggio 2023 “Tito Andronico” :23 – 25 Maggio 2023

:23 – 25 Maggio 2023 “La trota” : 23-25 maggio 2023

: 23-25 maggio 2023 “L’Estinzione della razza umana” : 6-11 Giugno 2023

: 6-11 Giugno 2023 “Cleopatràs” : 7-9 Giugno 2023

: 7-9 Giugno 2023 “Il Domatore”: 13-18 Giungo 2023

Spettacoli Milano 2023: la stagione del Nazionale