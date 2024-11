Scopri gli spettacoli in programma al Teatro Alighieri e le tematiche affrontate.

Un cartellone variegato per la stagione 2024

Il Teatro Alighieri di Ravenna si prepara a una stagione 2024 ricca di eventi e spettacoli che promettono di coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante attraverso l’arte e la cultura. Tra i titoli in programma, spiccano opere che affrontano tematiche attuali e storiche, offrendo una riflessione profonda sulla società contemporanea.

Spettacoli fissi e incontri speciali

Tra gli spettacoli fissi, Perfetta, un testo di Mattia Torre interpretato da Geppi Cucciari, esplora l’impatto del ciclo mestruale sulla vita delle donne. Un’opera che invita a una riflessione necessaria e attuale. Lettere a Bernini, diretto da Marco Martinelli, porta in scena la figura di Gian Lorenzo Bernini, uno dei più grandi artisti del barocco, mentre Fantozzi. Una tragedia rivisita il celebre personaggio di Gianni Fantoni, offrendo un mix di comicità e dramma.

Ogni sabato successivo alla prima di ciascuno spettacolo, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a incontri presso la Sala Corelli, dove si potrà approfondire il tema trattato e interagire con gli artisti. Questo momento di confronto rappresenta un valore aggiunto per la rassegna, creando un legame diretto tra il pubblico e il mondo del teatro.

Titoli a scelta e nuove produzioni

Oltre agli spettacoli fissi, il cartellone presenta una selezione di titoli a scelta, tra cui Altri libertini, tratto dall’omonimo romanzo di Pier Vittorio Tondelli, e Impronte dell’anima, un omaggio alla giornata della memoria. Non mancano produzioni innovative come Five Kinds Of Silence, che affronta il dramma della violenza familiare, e My Body Solo, un’opera di danza che esplora il corpo e la sua espressione.

La rassegna si arricchisce di eventi speciali, come Mangiare tutto!, uno spettacolo che unisce cucina e teatro, con Nicolò Califano, ex concorrente di Masterchef, che porterà il pubblico in un viaggio gastronomico e culturale. Questo evento, in programma il 18 gennaio, rappresenta un esempio di come il teatro possa abbracciare diverse forme d’arte.

Un sostegno fondamentale per la cultura

La realizzazione di questa rassegna è possibile grazie al supporto di importanti enti, tra cui il Ministero della Cultura e la Regione Emilia-Romagna, oltre a diverse fondazioni e aziende locali. La collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ravenna sottolinea l’importanza del teatro come strumento di crescita culturale e sociale per la comunità.

In un’epoca in cui l’arte e la cultura sono più che mai necessarie, il Teatro Alighieri si conferma un punto di riferimento per la città, offrendo spettacoli che stimolano la riflessione e l’emozione. Non resta che prenotare i biglietti e prepararsi a vivere un’esperienza teatrale indimenticabile.