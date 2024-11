Oltre 30.000 biglietti venduti nel primo mese di repliche al Teatro Nazionale di Milano

Un inizio da record per il musical

Il musical ‘La febbre del sabato sera’, in scena al Teatro Nazionale di Milano, ha già conquistato il pubblico, superando i 30.000 biglietti venduti nel suo primo mese di repliche. Questo straordinario successo non è solo un traguardo numerico, ma rappresenta anche un segnale chiaro dell’amore del pubblico per la musica e la danza degli anni ’70. La Compagnia della Rancia, sotto la direzione di Mauro Simone, ha saputo riportare in vita le atmosfere del film cult del 1977, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Un pubblico eterogeneo e coinvolto

Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment, ha sottolineato l’entusiasmo del pubblico, che si è dimostrato variegato e coinvolto. Dalle famiglie con bambini agli ultrasessantenni, fino ai giovani della generazione Z, tutti si ritrovano a ballare e divertirsi insieme. Questo melting pot di spettatori è un chiaro indicativo di come il musical riesca a parlare a diverse generazioni, unendo le persone attraverso il potere della musica e della danza. La disco music, con le sue hit iconiche, fa da colonna sonora a questo spettacolo che celebra la spensieratezza e il divertimento.

Un futuro luminoso per lo spettacolo

Con la programmazione che si estende fino al periodo natalizio e oltre, il cast, guidato da Simone Sassudelli nel ruolo di Tony Manero e Gaia Soprano come Stephanie Mangano, è pronto a continuare a emozionare il pubblico. La data del 16 dicembre è particolarmente significativa, poiché segna l’anniversario della prima proiezione del film negli Stati Uniti. Questo legame con la storia del cinema rende lo spettacolo ancora più speciale, creando un’atmosfera di celebrazione che si riflette anche nel palcoscenico. La Compagnia della Rancia è determinata a mantenere alta l’energia e l’entusiasmo, promettendo un’esperienza che rimarrà nel cuore di tutti gli spettatori.