L'attrice celebra una serata speciale con star del calibro di Bradley Cooper e Gigi Hadid

Un evento da ricordare

Alyssa Milano, l’iconica attrice nota per il suo talento e il suo carisma, ha vissuto un momento straordinario durante una delle rappresentazioni del celebre musical Chicago, attualmente in scena all’Ambassador Theatre di New York. La serata è stata arricchita dalla presenza di due colossi del mondo dello spettacolo: l’attore e regista Bradley Cooper e la modella Gigi Hadid. Questo incontro ha reso la performance ancora più memorabile, attirando l’attenzione di fan e appassionati di teatro.

Un abbraccio tra stelle

Alla fine dello spettacolo, Milano ha condiviso la gioia di questo incontro sui suoi canali social, pubblicando una foto che la ritrae insieme a Cooper, Hadid e ad altre celebrità del musical. Nella didascalia, l’attrice ha espresso la sua gratitudine, menzionando anche altri amici presenti quella sera. La foto ha catturato un’atmosfera di felicità e convivialità, con i volti sorridenti di Cooper e Hadid che abbracciavano Milano e la co-protagonista Kimberly Marable.

Un legame speciale

Milano ha sottolineato l’importanza della presenza di queste stelle nella sua vita, evidenziando il legame affettivo che le unisce. Questo incontro non solo ha emozionato l’attrice, ma ha anche suscitato un grande entusiasmo tra i fan, che hanno riempito i social media di