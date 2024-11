Scopri le novità del tour 2024 e l'importanza della danza per la comunità.

Il nuovo tour di David Parsons: danza e innovazione in Italia

Il mondo della danza si prepara a un evento imperdibile: il nuovo tour di David Parsons sta per approdare in Italia. Con due anteprime europee a Milano, il 1° e 2 novembre al Teatro Arcimboldi, la compagnia del celebre coreografo statunitense promette di incantare il pubblico con performance che uniscono innovazione e tradizione. La presenza di Elena D’Amario, una delle stelle della danza italiana, arricchisce ulteriormente questo evento, portando sul palco la sua straordinaria esperienza e talento.

Un viaggio emozionante attraverso la danza

David Parsons, noto per il suo approccio innovativo e la sua capacità di raccontare storie attraverso il movimento, ha espresso la sua gioia nel tornare in Italia. “Il pubblico italiano ci trasmette energia e danzare qui è un onore”, ha dichiarato. Il tour non si limita a Milano, ma si estenderà in diverse città italiane, offrendo a molti la possibilità di assistere a spettacoli unici.

Coreografie inedite e temi attuali

Quest’anno, Parsons presenta due nuove coreografie: Juke e The Shape of Us. Juke è un omaggio a Spanish Key di Miles Davis, evocando l’atmosfera degli anni Settanta. La danza si distingue per la sua bellezza e la capacità di esaltare le caratteristiche dei danzatori, creando un’esperienza visiva straordinaria. Dall’altro lato, The Shape of Us esplora i legami comunitari, un tema particolarmente significativo dopo le sfide della pandemia. “La danza è sinonimo di unione e condivisione”, ha affermato Parsons, sottolineando l’importanza di riscoprire la bellezza dei legami umani.

Elena D’Amario: un talento che brilla

Elena D’Amario, che ha fatto parte della compagnia di Parsons sin da giovane, rappresenta un esempio di determinazione e talento. “Elena ha fatto un percorso straordinario”, ha commentato Parsons, evidenziando come la sua crescita artistica sia stata influenzata dall’esperienza a New York. La sua presenza nel tour è un motivo di orgoglio e gratitudine per il coreografo, che riconosce il valore del lavoro di squadra e della crescita reciproca.

Il messaggio di equilibrio nella danza

Un altro tema centrale del tour è l’importanza dell’equilibrio, sia sul palco che nella vita. La coreografia Balance of Power riflette questa idea, con movimenti che si sincronizzano perfettamente con le percussioni, creando un’armonia unica. Inoltre, il tour presenterà anche classici come Caught e Takademe, che hanno segnato la storia della compagnia. Con un programma così ricco e variegato, David Parsons non vede l’ora di condividere la sua arte con il pubblico italiano.

Con spettacoli a Milano, il 1° novembre alle 21.00 e il 2 novembre alle 16.00 e 21.00, il nuovo tour di David Parsons si preannuncia come un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della danza. Non perdere l’occasione di assistere a questo straordinario evento!