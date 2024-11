Un'opera che esplora la mente di Adolf Hitler attraverso il teatro contemporaneo.

Un’opera teatrale senza filtri

Dal 12 al 17 novembre, il Teatro della Pergola di Firenze ospiterà l’attesissimo spettacolo “Mein Kampf” di Stefano Massini. Questa rappresentazione si propone di esplorare la vita e le idee di Adolf Hitler attraverso una lente teatrale, offrendo al pubblico un’esperienza unica e provocatoria. Massini, noto per la sua capacità di affrontare temi complessi, utilizza il testo originale di Hitler come base per un’analisi approfondita e senza filtri, portando in scena la paranoia e le frustrazioni di un uomo che ha segnato la storia in modo indelebile.

Un secolo di distanza e la necessità di conoscere

Cent’anni ci separano dalla pubblicazione di “Mein Kampf”, un libro che è diventato simbolo del male assoluto. La Germania, nel 2016, ha deciso di permetterne nuovamente la distribuzione, ritenendo che la conoscenza sia l’unico antidoto contro la ripetizione della storia. Massini, con il suo approccio teatrale, invita il pubblico a riflettere su come le parole di Hitler possano ancora risuonare nel presente. Attraverso un’attenta ricostruzione dei comizi del Führer e un’analisi dei suoi toni e ritmi, lo spettacolo si propone di smontare la leggenda che circonda il testo, rendendolo accessibile e comprensibile.

Il dialogo sull’eredità di Hitler

In occasione dello spettacolo, il 17 novembre, Massini dialogherà con Corrado Formigli sull’eredità di Hitler a cento anni dalla pubblicazione del suo libro. Questo incontro rappresenta un’opportunità per approfondire le implicazioni storiche e culturali delle idee di Hitler e per discutere di come queste possano influenzare le generazioni future. La riflessione critica è fondamentale per evitare che la storia si ripeta, e il teatro si rivela un mezzo potente per stimolare il dibattito e la consapevolezza.

Informazioni pratiche e biglietti

Lo spettacolo di Massini avrà una durata di un’ora e venti minuti e si svolgerà in un atto unico. I biglietti sono disponibili a prezzi variabili, con riduzioni per over 65 e under 30. La biglietteria del Teatro della Pergola è aperta dal lunedì al sabato, e i biglietti possono essere acquistati anche online. Non perdere l’occasione di assistere a questo evento unico che promette di essere non solo un’esperienza teatrale, ma anche un’importante occasione di riflessione.