Un'opera che unisce teatro e multimedialità, premiata come miglior spettacolo

Un adattamento audace di un classico della letteratura

La Trilogia della città di K, ispirata ai romanzi di Agota Kristof, ha debuttato al Teatro Studio Melato del Piccolo Teatro di Milano, portando sul palcoscenico una narrazione complessa e stratificata. Questo spettacolo, diretto da Luigi De Angelis e adattato da Chiara Lagani, ha già catturato l’attenzione della critica, aggiudicandosi il Premio Anct 2024 come Miglior Spettacolo. La trama si snoda attraverso tre atti che riflettono la vita di un giovane in un contesto di guerra e incertezze, rivelando la fragilità della verità e l’ambiguità delle relazioni umane.

Un cast stellare e una regia innovativa

Il cast, composto da talenti come Federica Fracassi, Andrea Argentieri e Consuelo Battiston, porta in vita una serie di personaggi che si intrecciano in un racconto avvincente. La regia di De Angelis si distingue per l’uso innovativo della multimedialità, con 21 schermi che fluttuano nello spazio, creando un’atmosfera immersiva. La scultura di scena, che rappresenta il piccolo Mathias, e le musiche di Mirto Baliani ed Emanuele Wiltsch Barberio, arricchiscono ulteriormente l’esperienza visiva e sonora, rendendo ogni atto unico e coinvolgente.

Un’opera che sfida le convenzioni narrative

La Trilogia non è solo un adattamento teatrale, ma un’esperienza che invita il pubblico a riflettere sulla natura della realtà e della finzione. Chiara Lagani, parlando del processo creativo, sottolinea come ogni lettura del romanzo abbia sollevato nuove domande, rendendo il lavoro di adattamento una sfida continua. La presenza di personaggi fantasma e storie dentro storie crea un labirinto narrativo che riflette la complessità della vita stessa. La regia di De Angelis si propone di rendere questa complessità accessibile, utilizzando una messa in scena dinamica che invita il pubblico a immergersi completamente nell’opera.

Un riconoscimento meritato

Il riconoscimento ricevuto dalla Trilogia della città di K non è solo un premio per la qualità artistica, ma anche un tributo alla capacità del teatro di affrontare temi universali e attuali. La fusione di teatro e multimedialità, insieme alla profondità dei testi di Kristof, offre un’esperienza che rimane impressa nella mente degli spettatori. Con il suo approccio audace e innovativo, questo spettacolo si posiziona come un punto di riferimento nel panorama teatrale contemporaneo, dimostrando che il teatro può ancora sorprendere e commuovere.