Un'offerta teatrale ricca e variegata per famiglie e scuole, da novembre a giugno.

Un palcoscenico per le nuove generazioni

Il teatro rappresenta un’importante forma di espressione artistica e culturale, capace di coinvolgere e educare le giovani generazioni. A Piacenza, la rassegna “A teatro con mamma e papà” e la rassegna “Salt’in banco” offrono un’opportunità unica per le famiglie di avvicinarsi al mondo del teatro. Queste iniziative, curate da esperti del settore, si propongono di stimolare la creatività e l’immaginazione dei più piccoli, creando un legame speciale tra genitori e figli attraverso la magia della scena.

Un cartellone ricco di eventi

La stagione teatrale 2024/2025 si preannuncia entusiasmante, con ben 45 titoli in programma, tra cui 12 produzioni di Teatro Gioco Vita e 29 compagnie ospiti. Gli spettacoli si svolgeranno in quattro teatri diversi, offrendo una varietà di esperienze artistiche. Ogni domenica e nei giorni festivi, le famiglie potranno assistere a rappresentazioni pomeridiane, mentre da aprile a giugno sono previsti anche eventi serali. La rassegna include spettacoli che spaziano dal circo alla musica, dalle letture animate ai laboratori creativi, garantendo un’offerta adatta a tutte le età.

Educazione e inclusione

Oltre agli spettacoli, il programma prevede anche oltre 20 percorsi educational pensati per le scuole. Queste attività sono progettate per coinvolgere gli studenti in un’esperienza di apprendimento attiva, stimolando la loro curiosità e creatività. La rassegna “Salt’in banco” si distingue per la sua attenzione all’educazione, proponendo eventi per tutte le fasce d’età, dai nidi d’infanzia alle scuole superiori. Inoltre, la nuova iniziativa “FAMIGLIE INSIEME A TEATRO” offre un’opportunità di affido culturale, permettendo a famiglie in difficoltà di partecipare gratuitamente agli eventi, promuovendo così l’inclusione sociale e la condivisione di esperienze significative.

Un teatro per tutti

La rassegna “A teatro con mamma e papà” non è solo un momento di svago, ma un’importante occasione di aggregazione e conoscenza reciproca. Grazie alla collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, le famiglie possono vivere insieme la gioia del teatro, senza alcun costo. Questo approccio mira a contrastare la povertà educativa, offrendo a tutti la possibilità di accedere a esperienze culturali che arricchiscono la vita di ogni individuo. La platea sarà allestita in modo da favorire un’interazione più intima tra attori e spettatori, creando un’atmosfera accogliente e coinvolgente.