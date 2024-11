La cantante e attrice Luisa Corna si esibirà al Teatro delle Energie con il suo ultimo singolo.

Un evento da non perdere

Il 9 novembre si svolgerà la quarta edizione di Grottammare Dance, un evento che promette di essere un grande successo. Quest’anno, l’ospite d’onore sarà Luisa Corna, un volto noto nel panorama musicale e televisivo italiano. La Corna si esibirà al Teatro delle Energie a partire dalle ore , presentando il suo ultimo singolo “Il giorno giusto”. Questo concerto rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di musica e danza di assistere a una performance coinvolgente e ricca di emozioni.

La magia della musica e della danza

Luisa Corna ha espresso la sua emozione riguardo all’esibizione, affermando che cantare tra danzatori sarà un’esperienza straordinaria. La cantante ha rivelato di voler includere nel suo repertorio anche brani dance, oltre al suo ultimo singolo. La sua musica è un viaggio attraverso le emozioni e le esperienze di vita, e ogni canzone racconta una storia. La Corna ha dichiarato di voler rendere omaggio agli artisti che l’hanno ispirata, come Mina, e di voler condividere con il pubblico il suo percorso musicale.

Il nuovo singolo e le collaborazioni

Il nuovo brano di Luisa Corna, “Il giorno giusto”, è stato scritto in collaborazione con Il Cile e Riccardo Brizi. La canzone parla di un amore tormentato e della necessità di prendere decisioni importanti nella vita. La Corna ha spiegato che, sebbene il brano non parli della sua vita attuale, riflette momenti di cambiamento e crescita personale. Le sue collaborazioni con artisti di fama, come Gloria Gaynor e Fausto Leali, hanno arricchito la sua carriera, creando legami di amicizia e professionalità che durano nel tempo.

Un futuro luminoso nella musica

Luisa Corna ha sempre considerato la musica come il suo primo amore. Sin da bambina, ha sognato di diventare cantante e ha intrapreso un percorso di formazione che l’ha portata a Milano. Oggi, la Corna desidera continuare a scrivere e condividere la sua musica con il pubblico, sperando che venga compresa e apprezzata nella sua totalità. La sua passione per la musica è evidente, e la sua determinazione a proseguire in questo campo è fonte di ispirazione per molti giovani artisti.