Dopo anni di separazione, il duo comico presenta il nuovo spettacolo 'Ma non dovevamo vederci più?'

Un atteso ritorno sul palco

Milano, il conto alla rovescia è finalmente terminato. Katia Follesa e Valeria Graci, due icone della comicità italiana, stanno per tornare insieme sul palco con il loro nuovo spettacolo intitolato ‘Ma non dovevamo vederci più?’. Questo evento segna un momento significativo nella loro carriera, poiché le due artiste non si esibivano insieme da circa dieci anni. La separazione artistica avvenuta nel 2012 aveva lasciato i fan con molte domande e curiosità, ma ora sembra che le incomprensioni siano state superate.

Le ragioni della separazione

Nel 2012, Katia e Valeria avevano deciso di intraprendere strade separate, senza chiarire immediatamente i motivi dietro questa scelta. Con il passare del tempo, però, sono emerse alcune verità. Katia ha rivelato di aver attraversato un periodo difficile, durante il quale non ha ricevuto il supporto che sperava da Valeria. D’altra parte, Valeria ha accennato a interferenze esterne che avevano influenzato la loro relazione. Oggi, entrambe sembrano pronte a voltare pagina e a scrivere un nuovo capitolo della loro carriera, unendo nuovamente le forze.

Il nuovo spettacolo e le aspettative

In attesa del debutto, previsto a Genova il 9 e 10 novembre, le due artiste hanno condiviso la loro emozione attraverso i social media, annunciando le prime date del tour. Lo spettacolo non solo riporterà sul palco i loro personaggi più amati, come le aspiranti Miss Italia e la parodia delle corteggiatrici di Uomini e Donne, ma offrirà anche uno sguardo intimo su come sono cambiate nel corso degli anni. Katia e Valeria racconteranno le esperienze che le hanno divise e come sono riuscite a ritrovarsi, regalando al pubblico un mix di risate e riflessioni.

Dettagli pratici e biglietti

Il tour proseguirà con tappe a Torino, Firenze, Bologna e Milano, con biglietti disponibili online a prezzi che variano da 46 a 53 euro. Questo ritorno è atteso con grande entusiasmo dai fan, che non vedono l’ora di rivedere il duo sul palco. La loro capacità di far ridere e intrattenere è indiscutibile, e il nuovo spettacolo promette di essere un successo. Non resta che attendere l’inizio di questa nuova avventura, che segna un’importante rinascita per Katia e Valeria.