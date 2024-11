Scopri i titoli e gli eventi da non perdere nella nuova stagione dei teatri ravennati.

Un cartellone variegato per tutti i gusti

La Stagione dei Teatri 2024-2025 di Ravenna si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del teatro. A partire dal 9 novembre, i biglietti saranno disponibili per una serie di spettacoli che spaziano dai classici rivisitati a produzioni innovative. Con oltre venti titoli in programma, c’è qualcosa per ogni tipo di pubblico.

Spettacoli fissi al Teatro Alighieri

Tra i sei spettacoli fissi programmati al Teatro Alighieri, troviamo opere di grande rilevanza. Perfetta, un testo di Mattia Torre, affronta il delicato tema del ciclo mestruale e il suo impatto sulla vita delle donne, interpretato da Geppi Cucciari. Lettere a Bernini, diretto da Marco Martinelli, esplora la vita del celebre artista barocco Gian Lorenzo Bernini. Non mancheranno anche opere più leggere come Fantozzi. Una tragedia, che celebra il personaggio iconico della commedia italiana.

Eventi speciali e incontri

Ogni spettacolo fisso sarà accompagnato da un incontro tradizionale il sabato successivo alla rappresentazione, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire i temi trattati. Inoltre, il Teatro Rasi ospiterà eventi speciali, come lo spettacolo Mangiare tutto! di Nicolò Califano, previsto per il 18 gennaio. Questo evento promette di unire intrattenimento e riflessione, unendo la cucina alla narrazione teatrale.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti possono essere acquistati presso il Teatro Alighieri, telefonicamente o online su <a href=" I prezzi variano a seconda dello spettacolo e del settore, con riduzioni per under 26 e gruppi organizzati. È importante notare che la prevendita comporta una maggiorazione del 10% sul prezzo del biglietto.

Con una programmazione così ricca e variegata, la Stagione dei Teatri 2024-2025 di Ravenna si propone di attrarre un pubblico sempre più vasto, offrendo spettacoli di qualità e occasioni di riflessione culturale.