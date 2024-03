Lo studio Terranova festeggia i suoi 50 anni di attività. Scopri la storia del leader nel settore di consulenze per le richieste di attestazioni SOA.

Quest’anno lo studio Terranova, impresa di spicco al livello nazionale, specializzata nei servizi di consulenza per la richiesta delle certificazioni necessarie per l’esecuzione di opere pubbliche, spegne la sua cinquantesima candelina.

Lo studio, con base a Roma, si è imposto da lungo tempo come leader nel suo settore e i 50 anni di esperienza costituiscono una testimonianza della capacità di mantenere altissimi standard di qualità, riuscendo nel contempo a innovare e a restare al passo in un campo in costante evoluzione come quello in cui opera.

Nel seguente articolo ripercorriamo brevemente la storia della sua attività, dagli esordi ai giorni nostri, esaminando i fattori che ne hanno decretato il successo.

La storia dello studio Terranova

Lo studio, fondato nel 1974 da Bruno Terranova, nasce da un’intuizione particolarmente felice. Dopo essersi confrontato con l’attività di imprenditore edile nel settore delle costruzioni, Bruno ha rilevato un bisogno critico nel settore: la necessità per le imprese di avere un aiuto specializzato per ottenere le necessarie certificazioni per accedere agli appalti pubblici. Questo terreno, normato rigidamente per assicurare trasparenza e qualità, presenta infatti notevoli difficoltà burocratiche e tecniche, ostacolando in particolare le aziende meno esperte.

In questo contesto, Bruno Terranova ha deciso di diventare un consulente specializzato in certificazioni per appalti pubblici.

Il suo studio, guidato dalla passione e dall’esperienza del fondatore, si è rapidamente affermato come punto di riferimento nel settore, distinguendosi per la sua competenza e attenzione personalizzata verso i clienti.

Il progetto si è poi evoluto con la fondazione di varie aziende, tra le quali spicca la SIPEF, la colonna portante dell’attività, creata nel 1996, e il volto più moderno dell’attività: SOAsemplice. Quest’ultimo è un marchio dedicato specificatamente all’Attestazione SOA, uno dei documenti più importanti nel campo dei lavori pubblici, assolutamente fondamentale per accedere ai relativi appalti.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Che cos’è l’Attestazione SOA?

L’Attestazione SOA è un certificato indispensabile per le imprese che intendono partecipare a gare d’appalto pubbliche per lavori di importo superiore a 150.000 euro. Questa certificazione serve a dimostrare che un’azienda possiede i requisiti necessari secondo la normativa vigente nel settore dei Contratti Pubblici, assicurando la sua capacità di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di un certo valore.

La certificazione SOA attesta vari aspetti di un’impresa, inclusi la solidità finanziaria, la capacità tecnica e l’esperienza in ambito di lavori pubblici. Viene rilasciata da organismi privati autorizzati dall’ANAC (le Società Organismi di Attestazione, o SOA, per l’appunto) e ha una validità di cinque anni, dopo i quali deve essere rinnovata.

Il possesso dell’Attestazione SOA offre diversi vantaggi:

dà la possibilità di partecipare a gare d’appalto pubbliche per lavori di importo significativo. Senza questa attestazione, un’impresa è limitata a opere di valore inferiore ai 150.000 euro;

aumenta la percezione di affidabilità e competenza di un’impresa. Questo certificato è un segno tangibile che l’azienda soddisfa standard elevati di qualità e garanzia, importanti sia nel settore pubblico che in quello privato;

offre alle imprese l’opportunità di espandere le loro attività, incrementare il fatturato e sviluppare ulteriormente le loro capacità e risorse.

Competenza, esperienza e personalizzazione: i capisaldi alla base del successo dello studio Terranova

Ma grazie a quali fattori lo studio Terranova è riuscito a imporsi come leader del settore?

La risposta l’ha data Andrea Terranova, Amministratore Unico di SIPEF, in una recente intervista rilasciata a Milano Finanza, spiegando che il successo del loro studio si basa su tre componenti chiave che stanno alla base del loro successo.

In primis, ha evidenziato la qualificazione elevata del personale: la squadra di SIPEF è formata da specialisti con una profonda comprensione del quadro normativo e dei procedimenti relativi agli appalti pubblici, il che consente di offrire una consulenza precisa, personalizzata e costantemente aggiornata.

Il secondo punto di forza riguarda l’esperienza maturata: cinquant’anni di operatività hanno arricchito lo studio di un bagaglio di conoscenze e abilità non comuni, permettendo loro di prevedere e affrontare efficacemente varie problematiche che emergono nel settore.

L’ultimo, ma non meno importante, fattore è la capacità di adattamento ai bisogni specifici dei clienti: il Gruppo Terranova si distingue per la sua capacità di creare soluzioni su misura, evitando approcci standardizzati che rischierebbero di non dare il giusto rilievo alle peculiarità uniche di ciascun cliente.