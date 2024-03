Cosa fare a Milano a Pasquetta, le attività consigliate: dalle visite culturali ai parchi di divertimento

Pasquetta è il giorno adatto per trascorrere del tempo fuori casa, all’aria aperta, anche per godersi il nuovo clima e le fioriture date dall’arrivo della primavera. Il giorno dopo le celebrazioni pasquali, si potrebbe approfittare di vivere diverse esperienze in quel di Milano, le quali saranno consigliate da noi proprio in quest’articolo.

Cosa fare a Milano a Pasquetta

Esperienze all’aria aperta:

Come vi abbiamo fatto capire prima, vivere l’aria aperta nei parchi di Milano, secondo noi, è la scelta migliore. Una passeggiata nel Parco Sempione, con i suoi grandi prati e i suoi bellissimi giardini, è l’ideale per un rilassante picnic in famiglia e per rilassarsi sotto l’ombra degli alberi. Oltre a tutto questo però, i parchi si popolano anche di mercatini e concerti.

Oltre a godersi il verde di Milano, per gli amanti della cultura e dell’arte, è possibile visitare i diversi musei della città. Dal Museo del Novecento, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, dove è possibile ammirare le diverse invenzioni del talento universale del Rinascimento.

Divertimento in famiglia:

Mentre, se preferite divertirvi con altre attività, Milano offre diversi parchi divertimenti. come il Parco Divertimenti Leolandia, metà molto apprezzata da grandi e piccini, grazie alle sue bellissime attrazioni e agli spettacoli. C’è anche il Parco Avventura al Monte Barro, che vi propone dei percorsi acrobatici tra gli alberi e le arrampicate, oltre ad altre attività all’aria aperta.