Cosa fare a Milano la sera con amici: le attività migliori

Milano, vasta sia per la sua grandezza, sia per le diverse attività che offre, attività che vanno dalle serate tranquille a quelle frenetiche. Potete sbizzarrirvi in base al vostro mood giornaliero. In quest’articolo andremo a scoprire cosa fare a Milano la sera con gli amici.

Cosa fare a Milano la sera con amici: i consigli

Di seguito, le migliori attività da fare con gli amici a Milano.

La movida milanese

La vita notturna di Milano è molto rinomata in tutto il mondo. Potete scegliere di frequentare i locali vivaci, come le discoteche, nei quartieri di Brera e Navigli, come i club in zona Tortona. Come potete leggere e vedere, c’è sempre un posto dove ballare, bere e fare nuove conoscenze, tutto questo fino al sorgere del sole. I posti locali in cui potete divertirvi con i vostri amici nella movida di Milano ci sono, basta solo scegliere quello giusto per voi.

Una cena per gustare la cucina locale, tradizionale e stellata

Milano, oltre ad essere vantata per essere la città della moda, ha anche dei buonissimi ristoranti, che spaziano dalla cucina milanese tradizionale a quella internazionale. Vi consigliamo di sostare in dei ristoranti street food o di pizza gourmet della città. Mentre, se preferite una cena più raffinata, scegliete uno dei rinomati ristoranti stellati Michelin per una cena indimenticabile. Tra questi ultimi, a Milano, ne rientrano 17.

Passeggiata lungo le vie di Milano

È sempre bello passeggiare lungo le vie illuminate di Milano per ammirare l’architettura storica e moderna. Vi consigliamo di andare in giro in Via della Spiga e Corso Como. Se volete concedervi una dolce sosta, fermatevi per un gelato artigianale in Piazza del Duomo per ammirare il Duomo di Milano.