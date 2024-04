Navigli Milano, la mappa: i punti d'interesse della movida milanese

Milano, meta di molti turisti, è piena di storia, cultura e vitalità. Un luogo da visitare sono i Navigli, che non sono altro che una rete di canali risalente al periodo medievale. Con il passare degli anni è diventato uno dei punti più importanti e popolari della città, dove c’è la movida. In questo articolo scopriremo la mappa della zona dei Navigli.

Navigli Milano: la mappa della zona della movida

La zona dei Navigli, come detto in precedenza, è una rete di canali e si estende il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, che danno vita a dei bellissimi vicoli, piazze e locali. Uno dei punti più importanti è la Darsena, punto d’incontro di molti notturni, dove ci sono molti ristoranti, bar e negozi. Ma non solo, perché per gli amanti del vintage, sono presenti anche dei mercatini di antiquariato. Quest’ultimi sono aperti ogni ultimo fine settimana del mese lungo le sponde dei canali. È possibile trovare diversi pregiati, tra cui opere d’arte e oggetti d’epoca. I Navigli vedono spesso lo svolgersi di eventi culturali e festival. Se siete ai Navigli di Milano, non potete privarvi di mangiare, bere o stuzzicare qualcosa con una vista sui canali illuminati.