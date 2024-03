10 cose da vedere a Milano in due giorni: la programmazione per visitare la città

Milano, la città della moda, del design e della cultura, è una meta che chiunque prima o poi vuole visitare. Con soli due giorni a disposizione, però non è possibile visitare tutta la città. Di conseguenza, è molto importante la pianificazione delle giornate. In quest’articolo noi vi consiglieremo le migliori cose da vedere in sole 48 ore. Di seguito, la guida con i nostri consigli.

10 cose da vedere a Milano in due giorni

Il Duomo di Milano: come iniziare la perlustrazione di Milano, se non visitando il simbolo della città? Vi consigliamo di ammirare la sua architettura gotica e di salire sulla terrazza per godere di una bellissima vista sull’intera città.

Galleria Vittorio Emanuele II: la bellissima galleria commerciale è una delle più antiche al mondo. È l’ideale se intendete fare uno shopping di lusso o se avete semplicemente intenzione di apprezzarne l’eleganza.

Teatro alla Scala: questa deve essere una tappa obbligatoria. Il tempio dell’opera e del balletto offre un tour guidato e, se siete fortunati, potete anche assistere a degli spettacoli.

Castello Sforzesco: è un castello rinascimentale che ospita diversi musei, tra cui la Pinacoteca e il Museo d’Arte Antica, pieni di opere d’arte.

Quadrilatero della Moda: per gli amanti dello shopping, una passeggiata tra le boutique d’alta moda è una tappa obbligatoria.

Brera: dirigetevi verso il quartiere di Brera per ammirare le stradine acciottolate, le gallerie d’arte e i caffè pittoreschi.

Navigli: vi consigliamo di fare una passeggiata lungo i Navigli, dove potete godervi la vivace atmosfera tra ristoranti, bar e bancarelle di antiquariato.

Cenacolo Vinciano: se volete ammirare il dipinto di Leonardo Da Vinci, “L’Ultima Cena”, dovete assolutamente dirigervi al Cenacolo Vinciano, dove però è preferibile prenotare, vista la grande affluenza di visitatori.

La Triennale di Milano: se amate l’arte contemporanea e il design, visitate la Triennale, centro culturale dedicato alla creatività.

Parco Sempione e Arco della Pace: per concludere il vostro tour, potete rilassarvi nel prato di Parco Sempione, ammirando il simbolo di pace e trionfo.