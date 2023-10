Migliori aperitivi a MIlano in via Padova da provare

La vivace Via Padova a Milano offre una serie di opzioni per gli amanti dell’aperitivo. Via Padova a Milano è una destinazione ideale per gli amanti dell’aperitivo, con diverse opzioni che spaziano dalla mixologia raffinata alla cucina creativa e alle iniziative solidali. Scegli uno di questi locali per un’esperienza indimenticabile nell’animata scena degli aperitivi milanesi.

Ecco alcuni dei locali più interessanti da considerare per i migliori aperitivi a Milano in via Padova.

Salumeria del Design

La Salumeria del Design, situata in Via Stazio 18, è un cocktail bar che si distingue per il suo arredamento vintage e il servizio accogliente. Questo locale è noto per i suoi cocktail prelibati, tra cui uno spritz al Select che merita di essere assaggiato.

Villa Pallavicini

Nella suggestiva Villa Pallavicini, affacciata sulla Martesana, ha sede un’associazione impegnata nel supporto della comunità di Via Padova. Oltre a servire aperitivi, la villa offre intrattenimento come musica dal vivo e spettacoli di cabaret. Un’esperienza che combina l’aperitivo con una causa nobile.

Hekfanchai

Per un’esperienza culinaria creativa, il take-away di Hekfanchai in Via Padova 3 è una scelta intrigante. Qui potrai gustare cucina tipica di Hong Kong, con un mix di sapori cinesi e occidentali. Dal milk tea ai toast ripieni di carne e formaggio, passando per le tagliatelle con manzo, c’è una vasta selezione di piatti da scoprire. Grazie al take-away o alla possibilità di prenotare piccoli piatti, è possibile gustare un aperitivo originale.

Enoteca La Botte

Gli amanti del vino troveranno la loro felicità presso l’Enoteca La Botte in Via Giuseppe Giacosa 11. Questa vineria storica si è trasformata in un’enoteca e spazio culturale noto come Spazio Bidet. Qui potrete scoprire nuovi produttori di vino e apprezzare calici incisi a mano, veri oggetti d’arte.

Circolo Bocciofila Caccialanza

Il Circolo Bocciofila Caccialanza, situato in Via Padova 91, è un circolo delle bocce attivo. Oltre a offrire spazi per il gioco delle bocce, il ristorante gestito dal circolo offre una selezione di cibo semplice ma gustoso, come affettati, primi piatti classici e cotolette. Durante l’estate, è possibile sedersi ai tavolini all’aperto.