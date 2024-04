Dal Castello Sforzesco ai Navigli, ecco le 5 cose migliori da vedere a Milano

Milano non è solo il Duomo. Ecco dunque una lista di attrazioni, chiese, musei, piazze che potete visitare nella città.

Il Castello Sforzesco

Il Castello Sforzesco venne eretto nel XV secolo da Francesco Sforza, divenuto da poco Duca di Milano.

Per raggiungerlo si può facilmente procedere sempre dritto da Piazza del Duomo, lungo via Orefici e via Dante, oppure scendere alla fermata della metro Cairoli.

Alle spalle del Castello si apre lo splendido Parco Sempione.

Il Cenacolo

Il Cenacolo di Leonardo da Vinci venne realizzato nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie. Si consiglia di prenotare con largo anticipo i biglietti perché vanno sempre a ruba!

Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca di Brera è una Galleria d’arte antica e moderna collocata nel quartiere omonimo, ricco di atelier e negozi d’arte. Esposti nella Pinacoteca si trovano capolavori come il Cristo Morto di Andrea Mantegna, la Pietà di Giovanni Bellini e lo Sposalizio della Vergine di Raffaello.

I Navigli

Se siete alla ricerca di un posto dove passeggiare e magari fermarvi per bere un aperitivo i Navigli fanno al caso vostro. Si tratta di un quartiere celebre per i suoi canali gemelli e le strade lastricate, fiancheggiate da gallerie di arte contemporanea e negozi vintage, oltre che per essere uno dei luoghi di ritrovo della movida milanese.

Piazza Gae Aulenti e Porta Nuova

Milano è anche sinonimo di contemporaneità. Per ammirare la Milano moderna e tecnologica, ma che ha comunque cura dell’estetica, potete visitare piazza Gae Aulenti e l’intero quartiere di Porta Nuova. Situata nel quartiere Isola, vicino alla stazione di Porta Garibaldi, la zona è nota anche per il celebre edificio chiamato “bosco verticale”