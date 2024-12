Un'analisi della situazione attuale e delle prospettive future per via Quarenghi.

Un passato ricco di storia e cultura

Via Quarenghi, un tempo fulcro di attività culturali e commerciali, ha vissuto un lento ma inesorabile degrado a partire dagli anni ’90. La presenza di bande di spacciatori e la chiusura di negozi storici hanno trasformato questa via in un luogo di abbandono e insicurezza. Tuttavia, la memoria di un passato vibrante è ancora viva tra i residenti e gli artisti che hanno contribuito a rendere questa strada un centro di creatività e cultura. Le gallerie d’arte, i laboratori artigianali e i negozi di cornici rappresentavano un ecosistema culturale che ora sembra perduto.

Il ruolo dell’amministrazione comunale

La questione delle luminarie natalizie è solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio. Le autorità comunali, delegando la responsabilità al DUC, sembrano ignorare le necessità di una comunità che ha bisogno di attenzione e sostegno. È fondamentale che l’amministrazione comunale prenda coscienza della situazione e si impegni a finanziare iniziative che possano riportare vita e sicurezza in via Quarenghi. La mancanza di investimenti pubblici non fa altro che allontanare i residenti e i commercianti, creando un circolo vizioso di degrado e abbandono.

Iniziative private e speranze di rinascita

Nonostante le difficoltà, ci sono segnali di speranza. Diverse iniziative private, come l’apertura di librerie, caffè e spazi culturali, dimostrano che c’è voglia di riscatto. La libreria Incrocio Quarenghi e il Bugan Coffee Lab sono esempi di come la cultura possa fungere da catalizzatore per il cambiamento. Tuttavia, senza il supporto dell’amministrazione, queste iniziative rischiano di non avere la sostenibilità necessaria per prosperare. È essenziale che il Comune collabori con i privati per creare un ambiente favorevole allo sviluppo culturale e commerciale.

Un futuro possibile per via Quarenghi

Il rilancio di via Quarenghi non è solo una questione locale, ma un’opportunità per l’intera città. Investire in cultura e integrazione può trasformare questa via in un polo attrattivo per turisti e residenti. Le esperienze di altre città dimostrano che una politica coraggiosa e intelligente può fare la differenza. È tempo che l’amministrazione comunale ascolti le richieste dei cittadini e agisca per riportare via Quarenghi al suo antico splendore, rendendola un esempio di come la cultura possa contribuire alla sicurezza e alla vivibilità di un quartiere.