L'apertura di UNA Galleria a Milano segna un'evoluzione significativa nel panorama artistico italiano.

UNA Galleria: un’evoluzione artistica

Nel cuore di Milano, UNA Galleria ha recentemente inaugurato una nuova sede, un passo che segna un’importante evoluzione per questa galleria d’arte contemporanea. Fondata nel 2018 a Piacenza da Marta Barbieri e Paola Bonino, UNA Galleria si è sempre distinta per la sua ricerca indipendente e per la sua capacità di esplorare temi urgenti e rilevanti nel panorama artistico contemporaneo. La nuova apertura in via Lazzaro Palazzi 3 non solo amplia la sua portata, ma crea anche un ponte tra le istanze artistiche emergenti e il pubblico milanese.

Un dialogo tra artisti

La nuova sede di UNA Galleria, in collaborazione con la Galleria Castiglioni, offre un’opportunità unica di scambio e dialogo tra diverse espressioni artistiche. Per celebrare questa apertura, la galleria presenta l’opera di Valentina Furian, un’artista visiva che esplora il concetto di addomesticamento e il rapporto tra uomo e animale. La sua installazione, intitolata Eclissi, invita lo spettatore a riflettere sulle connessioni tra il mondo naturale e la vita quotidiana, utilizzando immagini in movimento e disegni evocativi. Furian utilizza un linguaggio visivo che sfida le convenzioni, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Milano come punto di convergenza

Milano rappresenta un’opportunità strategica per UNA Galleria, che intende partecipare a fiere d’arte internazionali come miart. Questo evento non solo offre visibilità, ma permette anche di interagire con un pubblico più ampio e diversificato. Le fondatrici, Barbieri e Bonino, sottolineano l’importanza di questa espansione, affermando che la galleria di Piacenza rimarrà la sede principale, ma la nuova apertura a Milano consentirà di raggiungere un pubblico internazionale. La sinergia tra le due sedi permetterà di articolare programmazioni che riflettono le peculiarità di ciascuna città, creando un dialogo dinamico e stimolante.

Una galleria per il futuro

UNA Galleria continua a rispondere alle esigenze del mondo contemporaneo, affrontando questioni urgenti attraverso l’arte. La sua missione è chiara: promuovere una ricerca artistica che non solo intrattiene, ma invita anche alla riflessione. Con la nuova sede a Milano, UNA Galleria si posiziona come un attore chiave nel panorama dell’arte contemporanea italiana, dimostrando che l’arte può prosperare anche in contesti marginali. La galleria rimane fedele alla sua essenza, continuando a esplorare e a sfidare le convenzioni artistiche, mentre si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.