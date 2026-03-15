Mostra di illustrazioni sugli sport invernali alla Galleria Manifiesto Blanco

Un percorso visivo che racconta la velocità, l'equilibrio e l'estetica degli sport invernali attraverso 22 opere di illustratori italiani

La Galleria Manifiesto Blanco di Milano ospita una mostra che mette al centro la relazione fra gesto atletico e segno grafico: dal 28-01-2026 al 15-03-2026 è possibile osservare come il movimento venga tradotto in immagine da sedici illustratori italiani.

In questo allestimento, composto da 22 opere, ogni pezzo affronta la sfida di rendere visibile la dinamica degli sport invernali, proponendo interpretazioni che oscillano tra realismo e astrazione. L’insieme offre uno sguardo a più livelli, dai dettagli tecnici alle sensazioni di velocità e tensione.

La mostra non è solo un’esposizione di disegni: è un esercizio di sintesi visiva in cui tecniche eterogenee convergono per raccontare discipline come lo sci alpino, il biathlon, il bob, lo sci di fondo, il curling, il pattinaggio di figura, lo sci acrobatico, l’hockey su ghiaccio, lo slittino, la combinata nordica, lo short track, lo skeleton e il salto con gli sci. Ogni opera dialoga con lo spazio espositivo per ricreare traiettorie, contrasti e silenzi tipici della stagione fredda.

Il concept e il linguaggio curatoriale

Dietro la selezione delle opere c’è un’idea precisa: esplorare l’estetica dello sport come forma di espressione visiva. Il progetto mette in luce come l’illustrazione sportiva possa essere sia documentativa sia poetica, trasformando gesti atletici in composizioni cromatiche e ritmiche. La curatela ha privilegiato lavori capaci di restituire la fisicità dell’azione, valorizzando l’uso del segno per evidenziare direzione, forza e equilibrio. Gli allestimenti alternano opere su carta, sperimentazioni digitali e collage, creando percorsi tematici che invitano a confrontare differenti approcci espressivi.

Scelta degli artisti e dei lavori

I sedici illustratori coinvolti provengono da esperienze professionali diverse: alcuni lavorano per editoria sportiva, altri per il design e la comunicazione visiva. Questa varietà si traduce in una pluralità di linguaggi: dall’acquerello che suggerisce fluidità e leggerezza alla linea grafica che enfatizza i contorni della figura in movimento. Le 22 opere selezionate rappresentano un equilibrio tra immagini immediate e ricerche più concettuali, offrendo allo spettatore la possibilità di riconoscere la disciplina rappresentata ma anche di lasciarsi guidare da sensazioni tattili e cromatiche.

Come vengono rappresentati gli sport

Ogni disciplina è trattata con una cifra visiva propria: lo sci alpino privilegia angoli di pendenza e la geometria della traiettoria, mentre il pattinaggio di figura è spesso reso attraverso curve eleganti e giochi di luce. Il biathlon combina la tensione del gesto tecnico con spazi negativi che comunicano il silenzio del paesaggio; il bob e lo slittino vengono raccontati mediante scie di colore e sovrapposizioni che suggeriscono velocità. Il curling trova nel dettaglio degli attrezzi e nell’ordine tattico una forma di bellezza minimale, mentre l’hockey su ghiaccio punta su contrasti netti e figure dinamiche.

Tecniche e resa del movimento

La mostra mette in evidenza come la tecnica sia strumento per tradurre il movimento in immagine: pennellate lunghe, raster digitali, texture e segni veloci replicano l’immediatezza della performance atletica. L’uso del colore è funzionale a creare profondità e accelerazione: tonalità fredde per gli spazi glaciali, tocchi accesi per le esplosioni di energia. In alcuni lavori il ricorso alla sovrapposizione e al collage funziona come metafora della stratificazione di forze e direzioni che caratterizza gli sport invernali.

Perché visitare la mostra

Questa esposizione è consigliata sia agli appassionati di sport sia agli amanti dell’illustrazione: offre spunti per riflettere su come il corpo, l’attrezzo e l’ambiente si combinino per produrre immagini evocative. Il percorso espositivo favorisce l’osservazione attenta, invitando a scoprire dettagli che rivelano processi creativi e scelte stilistiche. Visitare la Galleria Manifiesto Blanco in questo periodo significa confrontarsi con una narrazione visiva che valorizza la tecnica, il ritmo e l’idea di estetica sportiva, trasformando la contemplazione in esperienza sensoriale.

Informazioni pratiche

La mostra è ospitata presso la Galleria Manifiesto Blanco a Milano e rimane aperta dal 28-01-2026 al 15-03-2026. Si tratta di un’occasione per osservare come l’illustrazione contemporanea interpreti temi di movimento, velocità e competizione, mettendo in relazione pratica atletica e invenzione grafica. Per chi desidera approfondire, il programma potrebbe includere incontri con alcuni degli autori e visite guidate: la galleria fornisce dettagli aggiornati sul calendario degli eventi.