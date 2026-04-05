Guida alle mostre a Barriera di Milano e dintorni in primavera 2026

Una guida pratica alle esposizioni d'arte in Barriera di Milano e nei quartieri vicini con date, orari e riferimenti utili

Il quartiere di Barriera di Milano a Torino si prepara a una primavera ricca di proposte espositive: dalle gallerie affermate agli spazi civici, passando per musei e collettivi indipendenti. Questa guida raccoglie le mostre principali in programma, con le informazioni essenziali per organizzare la visita, dalle date di apertura agli orari e alle modalità di accesso.

Accanto a una panoramica sintetica, troverai indicazioni su inaugurazioni, contatti utili e le raccomandazioni per prenotare quando richiesto. Se vuoi esplorare anche le esposizioni nella zona Aurora, visita il sito vivoin.it per approfondimenti e aggiornamenti. Qui vengono mantenute le informazioni esatte sulle mostre citate, utili per programmare una giornata d’arte a Torino.

Le mostre in evidenza e i relativi spazi

Allo spazio ALMANAC di corso Novara 39 è in corso la personale di Cristina Lavosi intitolata “E non dono celeste”, visitabile dal 28 febbraio al 15 maggio 2026; gli orari sono dal mercoledì al venerdì, dalle 15:00 alle 19:00. Presso l’Associazione Barriera in via Crescentino 25 si svolge la mostra di Pietro Agostoni, “A mali rimedi”, in programma dall’1 al 19 aprile 2026 con accesso su appuntamento. Queste proposte rappresentano un mix di linguaggi e approcci, dalla pittura alla ricerca concettuale, offrendo un ritratto variegato della scena locale.

Museo Officina della Scrittura e proposte di respiro

Il Museo Officina della Scrittura, situato in Strada Bertolla Abbadia di Stura 200 (quartiere Barca Bertolla), ospita la mostra Scripta manent in collaborazione con la galleria GART Arte Contemporanea: si tratta di una riflessione sul segno e sulla scrittura attraverso le opere di Anna Valla. La mostra è aperta dal 26 marzo al 17 settembre 2026; l’inaugurazione è fissata per il 25 marzo 2026 alle 18:30. Gli orari settimanali sono dal lunedì al venerdì, 9:00–12:30 e 13:30–18:00 (ultimo ingresso ore 17:00), mentre l’ultimo weekend del mese il museo è aperto sabato e domenica 10:00–19:00 (ultimo ingresso ore 18:00).

Gallerie private e appuntamenti consigliati

La Fondazione Giorgio Amendola in via Tollegno 52 ospita la mostra Carlo Levi a Torino: tra pittura e editoria, aperta dal 5 marzo 2026 all’11 aprile 2026; gli orari sono dal lunedì al venerdì 9:30–12:30 e 15:30–19:00, con apertura il sabato mattina 9:30–12:30. Alla Galleria Franco Noero in via Mottalciata 10B è in programma la personale di Gabriel Sierra, “Pensieri belli”, dal 19 marzo al 20 giugno 2026 (ingressi dal lunedì al venerdì; si consiglia la prenotazione). Alla Galleria Gagliardi e Domke, via Cervino 16, è esposta la mostra di Jandpeg, “Più delle parole”, dal 27 marzo all’8 maggio 2026 con orario dal martedì al venerdì 15:30–19:30 (prenotazione consigliata).

Spazi civici e collezioni locali

La Circoscrizione 6 in via San Benigno 22 ospita la collettiva curata da Vito Garofalo, “I colori del buio”, a partire dal 7 marzo fino al 4 aprile 2026; l’accesso è organizzato negli orari istituzionali: dal lunedì al giovedì 8:00–18:00 e il venerdì 8:00–16:00. Questi spazi rappresentano importanti nodi culturali per il quartiere, con mostre che spesso integrano progetti partecipativi e iniziative pubbliche.

Informazioni pratiche, contatti e suggerimenti per la visita

Per ottimizzare la visita è utile annotare indirizzi, date e orari riportati: corso Novara 39 (ALMANAC), via Crescentino 25 (Associazione Barriera), via San Benigno 22 (Circoscrizione 6), Strada Bertolla Abbadia di Stura 200 (Museo Officina della Scrittura), via Tollegno 52 (Fondazione Giorgio Amendola), via Mottalciata 10B (Galleria Franco Noero) e via Cervino 16 (Galleria Gagliardi e Domke). Per dettagli e aggiornamenti consultare le pagine ufficiali delle singole realtà; il Museo Officina della Scrittura ha una pagina dedicata con il calendario dettagliato e link alle attività.

Spazi indipendenti e programmazione diffusa

Infine, vale la pena segnalare Docks Dora in via Valprato 68, che ospita varie gallerie e artisti con una programmazione spesso informale ma vivace. Per informazioni generali e per segnalare eventi si può contattare la redazione di vivoin.it all’email info@vivoin.it o consultare il sito https://www.vivoin.it. Seguendo queste indicazioni potrai costruire un itinerario personalizzato e aggiornato per esplorare le mostre di Barriera di Milano e dei quartieri limitrofi.