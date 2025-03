Un mese ricco di emozioni con nuove serie, film e programmi esclusivi.

Un marzo da non perdere su Sky

Marzo 2025 si preannuncia un mese entusiasmante per gli appassionati di intrattenimento, con una selezione di nuove serie e film che promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo. Preparati a vivere storie avvincenti e a scoprire personaggi indimenticabili, tutti disponibili in esclusiva su Sky e Now.

Gangs of Milano: una serie che colpisce nel segno

Iniziamo con Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, una serie originale italiana che esplora la vita cruda e reale della periferia milanese. La trama segue le vicende di Bea, Mahdi e Ludo, coinvolti in un delicato equilibrio tra gang, dove ogni scelta può avere conseguenze fatali. Con la partecipazione di artisti noti come Salmo e Alessandro Borghi, la serie promette di offrire una narrazione potente e una rappresentazione vivida delle sfide quotidiane in un contesto urbano complesso. Disponibile dal 21 marzo, questa serie è un must per chi ama le storie di potere e ambizione.

Maria Antonietta: dramma e intrighi alla corte francese

Un’altra grande novità è la seconda stagione di Maria Antonietta, un dramma storico che rinnova il mito della giovane regina. Ambientata in un periodo di opulenza e decadenza, la serie affronta le sfide di Maria Antonietta e Luigi XVI, costretti a fronteggiare una crisi finanziaria e cospirazioni nobiliari. La narrazione intensa e coinvolgente, disponibile dal 29 marzo, è perfetta per chi ama immergersi in storie di potere e passione, con colpi di scena che lasciano senza fiato.

Le indagini di Sister Boniface: mistero e leggerezza

Per gli amanti del mistero, torna la terza stagione de Le indagini di Sister Boniface, che ci riporta nella Gran Bretagna degli anni ’60. Questa suora eccentrica, dotata di un ingegno acuto, collabora con la polizia per risolvere una serie di delitti intrisi di mistero. Con il suo stile inconfondibile, Sister Boniface mescola leggerezza e suspense, regalando agli spettatori un appuntamento imperdibile. La nuova stagione è disponibile dal 25 marzo.

Film da non perdere: emozioni sul grande schermo

Marzo non è solo sinonimo di nuove serie, ma anche di film straordinari. Tra le uscite più attese c’è Povere Creature!, un’opera che mescola sentimenti ed elementi fantastici, diretta dal visionario Yorgos Lanthimos. La storia di Bella Baxter, riportata in vita dopo un tragico incidente, promette di affascinare il pubblico con un’avventura attraverso continenti e culture. Non perderti questo film, premiato con il Leone d’Oro a Venezia, disponibile su Sky dal 2 marzo.

Thriller e avventure: un mese ricco di emozioni

Se sei un amante dei thriller, La memoria dell’assassino, disponibile dal 10 marzo, è un titolo da non perdere. Con Michael Keaton nel ruolo di un sicario affetto da demenza, la trama si snoda tra tensioni familiari e pericoli imminenti. Inoltre, Iddu – L’ultimo Padrino, ambientato nella Sicilia dei primi anni 2000, offre uno sguardo intrigante sulla lotta contro la mafia, con un cast di attori di spicco. Questo film sarà disponibile su Sky a partire dal 31 marzo.

Show e divertimento: Pechino Express e GialappaShow

Marzo continua a regalare emozioni forti anche con il ritorno di Pechino Express, che dal 6 marzo porterà i concorrenti in un’avventura attraverso le Filippine e la Thailandia. Con la guida di Costantino della Gherardesca, ogni tappa metterà alla prova il coraggio e l’intuito delle squadre. Infine, non perdere la quinta stagione del GialappaShow, che promette di stupire con la sua inconfondibile miscela di ironia e satira.